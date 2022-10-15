ندوة تناقش «مجلة التشكيل» بين التأسيس والاستعادة

دبي (الاتحاد)

عقدت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية ندوة بعنوان «مجلة التشكيل.. التأسيس والانعطاف والاستعادة» للباحثة الدكتورة نهى هلال فران رئيس تحرير مجلة تشكيل، بحضور سالم الجنيبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية ود. نجاة مكي عضو اللجنة الثقافية في الندوة، والفنانين محمد القصاب وخليل عبدالواحد ومحمد مختار جعفر وإحسان الخطيب وأحمد حيلوز ونخبة من المتخصصين.

أدارت النقاش الفنانة نجوم الغانم، مؤكدة أن الذين يهتمون بالتأريخ والتاريخ الثقافي والفني يعرفون أهمية المبادرات الثقافية والفنية، التي انطلقت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وكان إصدار نشرة «تشكيل» من ضمن تلك المبادرات، التي كانت تريد أن تعكس شغف فئة معينة من الفنانين التشكيليين في ذلك الوقت، ليس فقط من أجل تسليط الضوء على النشاط التشكيلي على وجه الخصوص كممارسة فنية، ولكن أيضاً من أجل تأسيس ثقافة تشكيلية ونشر الوعي التشكيلي في المجتمع، والتأكيد على أن التشكيل ليس فقط لوحة أو قطعة نحتية وإنما أبعد من ذلك. وأكدت الغانم أن حسن شريف كان همه رفد المجلة بترجمات فنية متنوعة، وتقديم معلومات عن حركات فتية وفنانين تشكيليين من خارج المنطقة العربية للتوعية والتعريف بهم.

ثقافة بصرية متنوعة

وقالت د. نهى فران: إن رؤية المجلة عند تأسيسها كانت غير محدودة وواضحة وتجلى ذلك في العدد الثاني للمجلة، الذي اتخذ طابعاً أكثر ثباتاً، وخصصت ملفات للفنانين للتعريف بهم، وشملت صفحات المجلة الكثير من المواد الفنية المهمة، التي أرّخت لتاريخ التشكيل في الإمارات. وأكدت فران أن ما يضمن استمرارية المجلة في الفترة الحالية هو ما قدمته دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة من دعم يضمن هذه الاستمرارية، بالإضافة إلى اهتمام مجلس إدارة الجمعية ودعمه الدائم لاستمرارية المجلة.

وأكدت د. نجاة مكي أن المجلة إصدار مهم للمعنين بالحركة الفنية تمدهم بأهم المستجدات على الساحة الفنية، وتجعل الجيل الجيد على اطلاع بتاريخ الحركة الفنية الإماراتية وترفدهم بأهم متغيراتها.