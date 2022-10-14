المجمع الثقافي يستضيف ثلاثة معارض فنية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظم المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، ثلاثة معارض جديدة، في إطار برنامجه لموسم الخريف، وافتتحت المعارض أبوابها أمام الجمهور أول أمس، وتستمر لغاية 2 فبراير 2023، وتهدف إلى تعريف زوارها ومحبي الفن التشكيلي بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لعدد من أبرز الفنانات الرائدات عالمياً من المنطقة، فضلاً عن الأعمال الحديثة لفنانين محليين.

فخر النساء.. نحو السماء

المعرض الأول جاء تحت عنوان «فخر النساء والمؤسسات: نحو السماء»، ويحتفي بمجموعة مختارة من الأعمال التجريدية لعدد من أبرز الفنانات الرائدات في المشهد الفني الحديث في الأردن، من ضمنهن الفنانة العالمية فخر النساء زيد، وجدان، هند ناصر وأوفيميا رزق. ويركز المعرض على الدور الديناميكي لهؤلاء الفنانات الرائدات ضمن السياق الأردني الحالي ليسلط الضوء على الدور الفاعل الذي لعبته هؤلاء النسوة في إنشاء إرث تقدمي من الممارسات الفنية والفكرية، كما أسهم المعرض في تأسيس الأطر التربوية التي شكلت بدورها المشهد الفني في الأردن والمنطقة، وهو يقدم أعمال كل فنانة بشكل فردي في قسمٍ مخصص لها. ويتميز بوجود غرفة أرشيفية تلقي الضوء على التاريخ الثري لهؤلاء الفنانات الملهمات. وتقوم مديرة المجمع الثقافي ريم فضة بدور القيمة الفنية للمعرض بالإضافة إلى القيمتين المساعدتين، نور المحيربي وزهور الصايغ.

«الحياة سيرك»

وجاء المعرض الجماعي الثاني في الدور الثاني من المجمع وهو بعنوان: «الحياة سيرك»، ويعيد إلى محبي الفن تجربة أول معرض فني رقمي أقيم في دولة الإمارات، كان المجمع الثقافي قد استضافه لأول مرة عام 1996 من خلال أعمال الفنان الإماراتي جلال لقمان، الذي يقدم من خلال هذا المعرض الجديد، إلى جانب 22 فناناً رقمياً مقيماً في دولة الإمارات، أعمالاً تكليفية مخصصة. ويبحث المعرض في كيفية تطور الفن الرقمي على مر السنين من خلال موضوع يستكشف مفارقة حياتنا الحالية. وهذا المعرض هو الأول من نوعه الذي يقام لعرض رموز «NFT» (الرموز غير القابلة للاستبدال) في المجمع الثقافي، ويهدف إلى تشجيع الفنانين الرقميين المقيمين في دولة الإمارات على استكشاف تقنية «البلوك تشين». وسيتمكن الزوار من شراء الأعمال الفنية عبر الإنترنت.

ويضم المعرض أعمال الفنانين رفيعة الخييلي، وحمدان الشامسي، وزينب محمد، ورفيعة حسين، وراشد الملا، وسروة عبدالرحمن، وعائشة الهاشمي، وسقاف الهاشمي، وليز راموس، وريم المزروعي وغيرهم. وتقوم سمية السويدي بدور القيّمة الفنية للمعرض، بالإضافة إلى القيّمة المساعدة عائشة العسيري.

رحلة موسيقية

أما المعرض الثالث والأخير للموسم، فكان «تهويدات: رحلة موسيقية»، وهو معرض للأطفال للقيمة الفنية ريم الهاشمي. ويقدم مجموعة من أغاني النوم التقليدية من حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، كما أنه يأخذ الأهالي ومقدمي الرعاية في رحلة حنين إلى التهويدات والأغاني التي نشأوا عليها واستمتعوا بسماعها خلال طفولتهم. ويسلط هذا المعرض الضوء على كل أغنية وتاريخها وسياقها واستخدامها من خلال أشكال وسائط مختلفة، مثل الرسوم المتحركة الجديدة، والألعاب التفاعلية، ومناطق الاستكشاف. وقالت ريم فضة، مديرة المجمع الثقافي أبوظبي: نحن متحمسون لاستضافة موسم جديد من المعارض الفنية في المجمع الثقافي، وسعداء لأن معرضنا الجديد «فخر النساء والمؤسسات: نحو السماء» يتيح لأبوظبي التعرف على الأعمال الرائعة لمجموعة من أبرز الفنانات الرائدات المعاصرات اللائي عشن وعملن في الأردن، مثل الفنانة فخر النساء زيد التي كانت معلمة ومؤثرة في الحركة الفنية الحديثة والمعاصرة وتتلمذ على يديها نخبة من الفنانات، مبينة أن التركيز في معرض «الحياة سيرك» لا يقتصر على العمل الرقمي كشكل من أشكال الفن فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على الفنانين الطموحين الجدد من دولة الإمارات.

دعم الفنانين

قالت ريم فضة: في المجمّع الثقافي، نسعى إلى تعريف الجماهير بالأعمال الفنية التي نالت استحسان النقاد من داخل وخارج المنطقة، بالإضافة إلى دعم الفنانين المحليين الذين يتحسسون طريقهم في عالم الفنون.