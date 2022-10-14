السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

د. عبدالله الغذامي يكتب: الوعي والظن

د. عبدالله الغذامي
15 أكتوبر 2022 01:02

يأخذ الطفل في تشكيل وعيه تدريجاً ومن ضمن الوعي تأتي مهارة التوقع، ولكن التوقع قد يصدق وقد يكذب وهو مبني على معطيات الخبرة التي تشكل مخزون الوعي بوقائع الحياة من حيث فهمها والتفاعل معها، ومن حيث التعرف على نظامها، فالسحاب إذا تلبد في السماء أصبح هطول المطر متوقعاً، والعرب يقولون «الحرب أولها الكلام»، والكلام بلغة المتنازعين يعطي إشارات بأن حرباً ستقع، ولكن قد لا تقع، وهنا يأتي مصدر الظنون التي هي وجه آخر للوعي بما أنها نظام ذهني للتوقع، ولكنها تسمى ظنوناً، لأنها توقعات لا تبنى على مقدمات مثل مقدمات الغيم للسحاب أو مقدمات اللغة للحرب، بل هي توقع غير مبني على علامات تسبقها بوضوح لا خلاف عليه بوصفه مقدمات لا أكثر، في حين يأتي الظن وكأنه وهمٌ أولي وربما يكون باعثه الرغبة أو الرهبة، وكلما تقوت الرغبة أو الرهبة مالت النفس لتصديق ظنونها خوفاً أو طمعاً، والإشكال سيكون في تحول الظن ليصبح هو بحد ذاته حجةً يُعتمد عليها في الحكم، خاصةً في العلاقات العامة، ويكثر أن تسمع من يصف نفسه بأن ظنونه لا تخيب، وهذه مرحلة خطرة في حياة الفرد وعلاقته مع الجماعة أو مع فرد آخر، حيث تدخل علاقاته معهم تحت هذا الظن الذي تمكن من صاحبه حتى أصبح يقيناً، وهو نوع من الخيال غير السوي والذي هو الوهم، والوهم في أصله هو خيال كأي خيال شعري أو سردي أو فني، غير أن الخيال الإيجابي هو الذي ينتهي ببنية فنية من نوع ما، وهذا هو أساس الأعمال الأدبية والجمالية الكبرى في كل الفنون، وإذا لم يفض الخيال لبنية متماسكة تصنع صوراً جمالية أو رسمة موحية، فستتحول البنية إلى تفكك غير منطقي وغير جمالي، وهنا سيكون حالةً مرضية وليس حالة إبداعية، والظن مثل ذلك في بنيته المفككة ومآله السلبي، وسيكون حالةً مرضية تمس العلاقات بين الذات ومحيطها، وهي جميعها صور أخرى للوعي الذي هو أهم خصائص العقل، لكنه تحول من الصحة للمرض، ولا يوجد بشر إلا ولديه ظنون، وخطرها أنها تصدق أحياناً، وصدقيتها خطيرةٌ خاصة إذا تصادف وصدقت ظنوننا مرة تلو مرة، ما يجعلنا نشعر بأن ظننا لا يخيب، وهنا يقع المحذور ويدخل الإنسان في دوامة شقاء، فيشقى ويشقي غيره كلما صدّق ظنونه، ومن أخطر ما يبتلى به المرء أن يسمح لظنونه بأن تدير علاقته مع الناس.
وهذا ضربٌ من الغرور العقلي حين يصبح الإنسان مرجع ذاته، ومشكلته الأكبر في العلاقات العامة حين يسيطر الظن على تصوراته.

أخبار ذات صلة
د. عبدالله الغذامي يكتب: وجوه أوروبا
د. عبدالله الغذامي يكتب: الحرب بوصفها كاشفاً نسقياً
الغذامي
عبدالله الغذامي
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©