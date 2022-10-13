زكي نسيبة يفتتح معرض «ريشٌ وأفكارٌ أمْ روح العالم»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، أول أمس، معرض «ريشٌ وأفكارٌ أمْ روح العالم» الذي تنظمه الرابطة الثقافية الفرنسية في مقرها بأبوظبي، وذلك بحضور الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة.

حضر الحفل، أنطوان ديلكور سفير المملكة البلجيكية لدى الدولة، وروبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة، وممثل السفارة الفرنسية في أبوظبي، وسلطان الحجي رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، وفرانك ترويود، مدير الرابطة، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، وحشد من رجال الأعمال وطلاب وطالبات الجامعات وعُشّاق الثقافة والفن.

وقال معالي زكي نسيبة: «يُسعدنا أن يُبرَز هذا المعرض المُبتكر الذي تمّ تصميمه على أنّه مُفترق طُرقٍ حيث تتقاطع أعمق أشكال التعبير بروحٍ مُبتكرة ومُتعدّدة الثقافات». وأشار إلى عمق العلاقات الثقافية المُشتركة بين الإمارات وفرنسا، والقائمة منذ ما يقرب نصف قرن من الزمن، حيث أثبتت قدرتها على تمتين هذه العلاقات الأخوية المُتميّزة، وبناء جسور بين الشرق الأوسط وأوروبا، والتي تُسهم في توأمةٍ مُثمرة للثقافات العربية والغربية».

وأضاف قائلاً: «أبدع الفنان أيمن بازرباشي في إبراز الخط العربي الإسلامي عبر عمل يربط المفهوم بالصورة والحرف بالفكرة، في اقتباسات لمجموعة من المُفكّرين المُنتشرين في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، مُشبعة بالمنطق والعمل الخيري والأمل والسعادة والتواضع والفضيلة، والتي تُشكّل تعبيرات وعبارات تراثية حكيمة تُساهم في الحفاظ على اللغة العربية وتعمل على نقشها في صدور الأجيال القادمة».

من جانبه، قال فرانك ترويود: اكتشفت قبل بضعة أشهر اليد الإبداعية للفنان أيمن بازرباشي، فنان الخط المُقيم في دبي من خلال عمل حول مقولة سجّلها أفلاطون في حالة حوار قديم: «الحكمة تبدأ من الدهشة»، وفي تلك اللحظة بدأ السحر، وكانت النتيجة عملاً يخطف الأنفاس بإتقانه وجماله. وفي الواقع فإن هذه الأعمال لا تمنح المرء فقط فرصة التفكير في اللغة العربية أو توضيح فكر فلسفي، بل إنها تُجسّده أيضاً بشكلٍ جميلٍ. وجميع الفلسفات واللغات قد تتعارض في بعض الأحيان، لخلق شيء جديد تماماً في النهج الفني.

وذكر أنه «من خلال هذا النجاح تولّدت تحف فريدة لتُشكّل معرضاً من ثلاثين لوحة يُمكن اعتبارها بمثابة مُخططات ذهنية لذكاء يتطوّر دائماً، أو لقطات من تجسيد الفكر بشكل ملموس».

الجدير بالذكر أن معرض «ريشٌ وأفكارٌ أمْ روح العالم» المقام في الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي في الفترة ما بين 12 أكتوبر وحتى 31 يناير 2023، هو معرض ثقافي للخط والفلسفة مُخصّص للبالغين والأطفال على حدٍّ سواء، ويُعدّ فرصة فريدة لا ينبغي تفويتها لطلاب اللغات ومحبي الفنون، المُحبين للتأمل في عِبرِ الحياة. وسيرافق المعرض كُتيّبٌ تعليمي بالإضافة إلى ورش عملٍ للخط والفلسفة.