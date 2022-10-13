«دبي لمسرح الشباب» ينطلق 19 أكتوبر ببرنامج حافل

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، برنامج العروض المسرحية المشاركة في مهرجان دبي لمسرح الشباب 2022 الذي ينطلق من 19 حتى 26 أكتوبر الجاري على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، داعيةً جميع عشاق «أبي الفنون» للمشاركة في هذا الحدث الشبابي السنوي والاستمتاع بعروضه المشوّقة.

وتحت مظلة الكوميديا الهادفة، ينتظر الجمهور تجربة استثنائية من الفرجة المسرحية مع برنامج المهرجان الذي يبدأ بحفل الافتتاح، ليُرفَع بعدها الستار عن العرض الأول، وهو مسرحية «لمن يهمه الأمر» من تأليف محمد صالح وإخراج شعبان سبيت راشد، التي ستقدمها فرقة «جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح»، وذلك من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساءً. وتلي ذلك قراءة نقدية لمضامين المسرحية وأساليبها من خلال ندوة تطبيقية تعقب العرض. ويشهد اليوم الثاني من المهرجان (20 أكتوبر) عرض مسرحية «البرواز» من تأليف سعود الزرعوني وإخراج محمد جمعة الدرمكي وتقديم جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح «المسرح الحديث» في الموعد نفسه، تليها الندوة التطبيقية. وفي اليوم الثالث للمهرجان، سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «آخر خبر» لفرقة «مسرح زايد للمواهب والشباب» التي ستُعرض يوم السبت 22 أكتوبر، وهي من تأليف أحمد الماجد وإخراج سمير البلوشي، وتعقبها أيضاً ندوة تطبيقية.

أما يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر، فسيشهد أمسية «شخصية العام المسرحية» التي ستُكرّم فيها الممثلة والمنتجة سميرة أحمد، وذلك من السابعة حتى الثامنة مساءً. يلي ذلك عرض مسرحية «دوبي» لفرقة «مسرح ياس» من تأليف محمد صالح وإخراج عبدالله الحمادي، وندوة تطبيقية للمسرحية. وفي اليوم الخامس من المهرجان، سيستمتع الجمهور بعرض لمسرحية «قصة» للمؤلفة ميرة المهيري والمخرج عبدالله الخالد المهيري، وتقدمها فرقة «مسرح دبي الأهلي» في الموعد نفسه، مع ندوة تطبيقية تعقبها.

ويحمل يوم الثلاثاء، 25 أكتوبر، العرض الأخير في جعبة المهرجان، وهو مسرحية «حينما يرفع الستار» من تأليف عبدالله المهيري وإخراج يوسف القصاب، وتقدمها فرقة «مسرح دبي الوطني»، تليها الندوة التطبيقية. وتختتم فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب في يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر، بحفل توزيع الجوائز التي تتنافس عليها الفرق المشاركة، وذلك على المسرح الرئيسي للندوة، حيث سيتم الاحتفاء بألمع الشباب المتنافسين ضمن أكثر من 16 جائزة تغطي مختلف مكونات العمل المسرحي، من تمثيل وإخراج وتأليف وتصميم ديكور وإنتاج ومكياج وهندسة صوت، فضلاً عن المختصين في العروض البصرية والإضاءة ومصممي الأزياء.

يشار إلى أن لجنة التحكيم تضم كلاً من الممثل والمنتج والمخرج الدكتور حبيب غلوم رئيساً، وخبير الفنون المسرحية السوري الدكتور عدنان سلوم عضواً، والفنانة الإماراتية الشابة إلهام محمد عضواً.