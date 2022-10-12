«صندوق القراءة» يعود ببرنامج حافل 19 أكتوبر

دبي (الاتحاد) كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن برنامج «صندوق القراءة 2022» الذي سينطلق في «مردف سيتي سنتر» من 19 حتى 28 أكتوبر الجاري، حيث ينتظر قاصدي المركز طوال ساعات اليوم برنامج حافل بالأنشطة الصباحية والمسائية المجانية، التي تتنوع بين الجلسات القرائية وحلقات النقاش والأمسيات الشعرية وورش العمل الإبداعية التفاعلية وعروض الأداء، والكثير غيرها من الفعاليات. وسيصحب «صندوق القراءة» القرّاء من جميع الفئات العمرية في رحلة ثقافية أدبية وإبداعية لا تُنسى في عالم القصص، مع نخبة من الأدباء والقاصين الإماراتيين والمقيمين في الإمارة، مثل بدرية الشامسي، والظبي المهيري، وهي أصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية ومؤسسة مكتبة ودار نشر «رينبو جمني»، علاوةً على صباح ديبي، ومريم الجمال، ونادية النجار، ومها شهاب. كما سيستكشف الزوار عبر ورش متنوعة المهارات الأساسية لتأليف كتابهم الأول مع الكاتبة والمحامية عائشة الظاهري، والحرف اليدوية المتنوعة للجدّات، مثل التطريز وصنع السلال وغيرها، مع مريم الزعابي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فضلاً عن صنع الأوريجامي مع شيخة محمد وبدرية عبيد من مكتبة حتا، والتعرّف إلى المبادئ الأساسية لرسم البورتريه في ورشة «هندسة الرسم» مع الكاتب والرسام فيصل القاسمي. وفي ورش أخرى ممتعة، سيتعلم الأطفال كيفية صناعة الدمى باستخدام الجوارب، وسيبتكرون شخصيات من دمى الجوارب بإشراف الممثلة المسرحية التلفزيونية نصرة المعمري، والتي ستأخذهم أيضاً إلى أجواء من المرح والبهجة. كما سيستمتع المشاركون عبر ورشة «وجوه تتشكل» التي سيتعلمون من خلالها رسم تعابير وجوه لشخصيات متخيلة ومشوقة. كما سيكتشف الأطفال كيفية صنع فاصل كتاب باستخدام أدوات بسيطة وسهلة مع عالية المنصوري وصابرة عبدالله من مكتبة دبي العامة، علاوةً على استكشاف فن القراءة مع المدرب طارق ثلجة من «دبي للثقافة». أما الكبار فهم على موعد مع مجموعة ثرية من الجلسات الحوارية القيّمة ضمن محاور شتى تتنوع بين ثقافة تربية الطفل، والنقد الأدبي وأهميته في تحليل القراءة، وحوارات وقراءات في الشعر، وورشة الصفات الشخصية مفتاح النجاح، والوعي الكامل للحياة، والسنع الإماراتي، وفن الصوت الخليجي في الإمارات: البدايات والنهايات، والوكالات الأدبية ومستقبل النشر العربي، وهندسة دبلوماسية الفضاء والاتصالات، وإكسبو صوت العالم، وذلك بمشاركة أدباء ومتحدثين وباحثين ومبدعين من الإمارات، مثل: الباحث في التراث سالم هلال، والباحث والفنان علي العبدان، ورولا البنا، والإعلامية صفية الشحي، والمهندس ناصر بن حماد، والشاعر أحمد العسم، والشاعرة مريم الزرعوني. وفي جلسة حوارية ملهمة، يسطر الكاتب علي أبو الريش للجمهور جزءاً من حياة وشخصية زايد الخير في جلسة بعنوان «زايد الضمير الكوني». ومع أميرة بوكدرة وبدور البدور وعفراء البنا، سيستمع الحضور خلال جلسة بعنوان «سيدات غاف بين الواقع والطموح» إلى قصة إنشاء دار غاف للنشر والتوزيع، التي أصدرت أكثر 11 كتاباً في الأدب الإماراتي. كما سيثري برنامج «صندوق القراءة» تجربة زوار المركز في ليلته الختامية بباقة من أجمل الأبيات الشعرية للشاعر الإماراتي حسن النجار صاحب ديوانيْ «حنين المرايا» و«حمام الروح»، والشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي التي أصدرت أخيراً كتابها الشعري الأول «كان علي أن أؤجلك»، إلى جانب مشاركة خبراتهم وقصص من رحلتهم في هذا المجال. وستقام الفعاليات من العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً في «مردف سيتي سنتر». وتسهم الأنشطة والفعاليات ضمن برنامج المبادرة في غرس مفهوم القراءة لدى أفراد المجتمع، وخاصة صغار السن، لترتبط القراءة بسلوك مجتمعي دائم.