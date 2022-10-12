«مكتبة محمد بن راشد» توقع اتفاقية تعاون مع «اتصالات من e&»

دبي (الاتحاد)

في إطار سعيها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وقعت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مع مجموعة «اتصالات من e&»، شريك المكتبة من الفئة الذهبية، اتفاقية تعاون، لدعم وتطوير مركز متكامل لتقديم خدمات الترميم والمعالجة الفنية لمختلف أنواع المقتنيات النادرة من كتب ومخطوطات وغيرها.

وحضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى والحكومية في مجموعة «اتصالات من e&»، وعدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين. وقال الدكتور المزروعي: «إنَّ توقيع الاتفاقية يمثل خطوة كبيرة في جهودنا نحو توسيع وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة للمحافظة على الوثائق والكتب والمخطوطات القديمة والاعتناء بها، من خلال التعقيم والمعالجة والترميم لمقتنيات وذخائر المكتبة والوثائق الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد»، مؤكداً أنَّ «ترميم الوثائق والمخطوطات والكتب جزء لا يتجزأ من رؤيتنا وواجبنا لدعم استدامة واستمرار الحضارة الإنسانية بكافة مكوناتها، ونقل المعرفة والتراث الثقافي إلى الأجيال القادمة».

وأضاف: «إن مركز الترميم، سيضم أحدث الأجهزة والأدوات والتقنيات الحديثة اللازمة لعملية ترميم الوثائق والكتب الخاصة بالمكتبة والخاصة بالمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة، من حيث التنظيف والتعقيم وإكمال الأجزاء المفقودة وغيرها، بالإضافة إلى مسح الكتب والخرائط والمخطوطات وغيرها من الأعمال المكتوبة، ثم تحويلها إلى صيغ رقمية ونشرها وإتاحتها للطلاب والأكاديميين والمهتمين، بالإضافة إلى وجود خبراء ومتخصصين لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية لقيادة مستقبل الترميم، انطلاقاً من رؤيتنا لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد المكتبة ومصادرها الورقية والرقمية وكوادرها الشابة».

ومن جانبه، قال عبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى والحكومية في «اتصالات من e&»: «سعداء بتعزيز التعاون المشترك مع مكتبة محمد بن راشد، عبر توقيع اتفاقية تعاون تعكس رؤيتنا وإيماننا الكبير بأهمية تضافر كافة الجهود للحفاظ على الوثائق والكتب والمخطوطات القديمة والاعتناء بها، بما يسهم في استدامة الإرث والحضارة الإنسانية بكافة مكوناتها ونقلها جيلاً بعد جيل».

وأضاف الأحمد أنَّ «اتصالات من e&، والتي تشكل اليوم واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصُناع التكنولوجيا، ستعمل على تزويد المكتبة بأحدث وحدات المعالجات الكيميائية والترميم الآلي، وأحدث الوسائل التكنولوجية، والتي ستسهم في تقديم خدمة ترميم عالية المستوى وفق أفضل المعايير العالمية».