حضور عربي وأجنبي واسع في «الشارقة للكتاب 41» تحت شعار «كلمة للعالم»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

عقدت هيئة الشارقة للكتاب أمس مؤتمراً صحفيّاً في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أعلنت فيه عن انطلاق معرض الشارقة 41 في مركز «إكسبو بالشارقة» في الفترة من 2 حتى 13 نوفمبر المقبل تحت شعار «كلمة للعالم». وتشارك في المعرض 2213 دار نشر، من 95 دولة، منها 1298 دار نشر عربيّة و918 دار نشر أجنبيّة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: إنّ اختيار شعار المهرجان جاء ليعكس العلاقة الكبيرة بين العقل والمستقبل في صناعة البشرية مستقبلها، مؤكّداً أنّ اهتمام الشارقة بالكتاب هو اهتمام بمستقبل الثقافة العربيّة وحماية الهويّة وتعزيز مساهمتنا في المنجز الحضاري الإنساني الذي يبدأ من الاستثمار بالكتاب.

وأضاف أنّ «كلمة للعالم» يحمل أيضاً فكرة وهدفاً أن يصبح الكتاب رفيقاً لكلّ فرد من أبناء الإمارات والمنطقة والعالم، لكي «نرى طفلاً صغيراً يفتح كتاباً، وشاباً يقرأ ويتعلّم، وكهلاً يتأمّل ويتصفّح، انطلاقاً من إيماننا بأنّ القراءة ستجعل العالم أفضل».

وانطلاقاً من ذلك، شرح العامري أنّ الوصول للمعرض الأكبر أو الأوّل لم يكن يوماً الغاية الأهمّ للشارقة، وإنّما ظلّت غايته دوماً الإنسان بحاضره ومستقبله، مؤكّداً أنّ ما وصل إليه المعرض يُعدّ استحقاقاً لما بناه صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خصوصاً ونحن نجني حصاد السنين لما زرعه وظلّ يرعاه نحو مشروع الشارقة الثقافي الكبير الذي يعتني به.

وقال العامري: إنّ الدورة الحادية والأربعين للمعرض ستشهد حضور آلاف الناشرين ومئات الكُتاب والمبدعين وملايين الكتب بمختلف لغات العالم.

وتحدثت خولة المجيني، منسّق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب، حول استعدادات الدورة الحاليّة، وخيارات مواضيع الشعار لهذا العام، وخصوصيّة كلمة للعالم، بما يحمله من مسؤوليّة نشر العلم والمعرفة والأدب للمنطقة والعالم، باعتبار أنّ الشعار هو احتفاء بقدرتنا كبشر على صنع التغيير ونشر الإيجابيّة وتحقيق التواصل، انطلاقاً من كون الشارقة منصّة حيّة للتبادل الثقافي والالتقاء المعرفي بين الشعوب.

وقال منصور الحساني مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب: إنّ الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تستضيف مؤتمر الناشرين في دورته الـ 12 على مدى ثلاثة أيّام، من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، بمشاركة عدد من ممثلي دور النشر والوكلاء الأدبيين من مختلف دول العالم.

وذكر الحساني أنّ مشاركةً لدور نشر أجنبيّة من عشر دول تسجل للمرة الأولى، هي: كوبا، كوستاريكا، ليبيريا، الفليبين، إيرلندا، مالطا، مالي، جامايكا، آيسلاند وهنغاريا. كما تحدث عن العدد الكبير لدور النشر العربيّة والأجنبيّة والمزايا الكبيرة التي تتيحها هذه المشاركة.