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ثقافة

غرائبية «مكتبة منتصف الليل» في «بحر الثقافة»

السعد المنهالي خلال المناقشة (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 00:05

فاطمة عطفة (أبوظبي)

رواية «مكتبة منتصف الليل» كانت موضوعاً لجلسة المناقشة التي نظمتها أول أمس مؤسسة «بحر الثقافة»، وأدارت الحوار الإعلامية السعد المنهالي، والرواية من تأليف: مات هيغ وترجمة محمد الضبع. وجاء الإهداء الجميل في مستهل الكتاب: «إلى كل العاملين في القطاع الصحي. شكراً». وهي رواية غرائبية تبدأ بمدخل مقتبس من الشاعرة الأميركية سيلڤيا بلاث، يدعو إلى أن يعيش الإنسان حياته في حدود الممكن. والبطلة نورا سِيد في الخامسة والثلاثين من العمر، وهي تشعر بأن حياتها سلسلة من الخيبات: فقد تخلت عن السباحة، رغم تفوقها وتشجيع والدها، كما تخلت عن الفرقة الموسيقية وأثارت استياء أخيها، وكانت تحب أن تصبح عالمة جليد، أو تعتني بالحيوانات، ولكن ترددها أوقعها في الخيبة، وصاحب المتجر الذي كانت تعمل فيه لبيع الآلات الموسيقية يخبرها بأنه لم يعد بحاجة إليها. وقطها الذي كانت تحبه وتأنس إليه قتلته سيارة في الشارع، وحتى مشروع زواجها مُنِي أيضاً بالخيبة حين تخلت عن فكرة الزواج بالشاب دان، الذي يحبها ويريد أن يعيش بالريف ولديه مشروع هناك ليعيشا معاً.
وهكذا وجدت أن جميع الأبواب سُدت في وجهها، وتدخل في حالة رمادية غريبة غامضة بين الموت والحياة، وترى نفسها في مكتبة منتصف الليل، التي تحتوي على غابة من الرفوف، التي تضم أعداداً لا تحصى من الكتب. وتخبرنا «إلم» بأن «الكتب بوابات تأخذك إلى الحياة التي يمكنك أن تعيشها». والمكتبة تمثل البطلة نورا ذاتها -كما تقول لها أمينة المكتبة «إلم»- وكل كتاب يعبر عن نوع من الحياة مختلف عن غيره، وعلى البطلة أن تختار. وصعوبة الاختيار تدفع الإنسان إلى التردد والحيرة، لكن الندم على ضياع فرصة الحياة هو العبء الأكبر، كما أن كتاب الندم هو الأثقل بين الكتب.
وأمينة المكتبة هي ذاتها كانت أمينة المكتبة في مدرسة نورا، وتقنعها باختيار كتاب الحياة التي تريدها. وكانت نورا تلعب معها الشطرنج، وكأنها رمز الحياة التي يجب أن نعيشها بوعي وحكمة. وهنا تبدأ سلسلة من الاختيارات والخيبات المتلاحقة. ويبدو أن دماغ الإنسان يحتوي على أسرار ذهنية لا حصر لها، وله «قدرة مدهشة على ملء الفراغات ومحوها». وتختار نورا العديد من الكتب وتعيش تجارب متنوعة من الحياة التي تروق لها، لكنها سرعان ما تصاب بالملل والخيبة وتعود إلى المكتبة وأمينتها المشغولة بلعبة الشطرنج، لأن «كل حركة فيه تفتح عالماً جديداً من الاحتمالات، والاحتمالات أساس كل شيء». وقد أجمع النقاش على أنها رواية فلسفية مؤثرة والترجمة جيدة، وهي تؤكد على أن الحياة فرصة جميلة للعيش. وتصحو نورا من غيبوبتها وتخبر جارها بأن يطلب الإسعاف ويتم إنقاذها، ويزورها أخوها في المستشفى وتبدأ حياتها من جديد، وتزور أمينة المكتبة العجوز في دار الرعاية وتلعب معها الشطرنج، وتبدأ في تعليم دروس البيانو. ونقرأ مقولة سارتر: تبدأ الحياة على الضفة الأخرى لليأس!

مؤسسة بحر الثقافة
السعد المنهالي
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