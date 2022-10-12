أن يكون المرء شاعراً.. في عالم يطغى فيه النثر

د. عزالدين عناية

غالباً ما تثار في أوساط المثقفين الإيطاليين وعلى أعمدة الصحف أسئلة على غرار لأيّ شيء يصلح الشعر اليوم؟ أَوَلأنّنا نجد عزاء وسلوى في كلمات الآخرين؟ أم لأننا نحقّق أنفسنا في ما نقرأ؟ أم لأنّنا بفضل الشعر نحسّ بعزلة أقلّ؟ في واقع الأمر يساعدنا الشعراء، كما يقول جاكومو ليوباردي، على خَلق رابطة جماعية نشعر من خلالها بأنّنا متكاتفون، مثل فريق لا يعرف طعم الهزيمة. إذ يخطئ من يقول: إن الشعر في إيطاليا شيء ينتمي إلى الماضي، لكبار الشعراء والكُتاب الذين ولّوا وبقينا ندرسهم في الكتب المدرسية، لأنّ الشعر حيّ فاعل. فلا زال الشعراء موجودين يتابِعون وبشكل مميز الكشفَ عن سرائرهم، وعن النهج الذي يرون به العالم، مزيحين الستار عن المحاسن والمساوئ التي تكتنف وجودنا.

منذ أن اجتاحت الشبكة العنكبوتية عالمَنا، غادر كثير من الشعراء أبراجهم العالية، ونزلوا بين الناس لرواية ما يختلج في صدورهم. يأتون ذلك عبر وسائط متعدّدة، عبر مواقع الويب، وعبر المدونات، وعبر الصفحات الخاصة وغيرها. فليس صحيحاً أن المرء قد واصل الذهاب إلى السينما والمسرح وحفلات الغناء، وانقطع أو قاطع الذهاب إلى الشعر، وليس صحيحاً أن النشر في الإنترنت أفقد الكلمة مضمونها، فالشبكة غربال كبير متحرك على حدّ قول الشاعر فرانكو بوفوني. ربما ثمة شيء من الحقيقة في هذا اللغط، فقد كان الشاعر بطيئاً نرجسياً في السير إلى الناس، ولذلك مع وسائل التواصل الجديدة دبت حيوية في الشعر، بات بمقتضاها يذهب إلى الناس ولا يترقّب مجيئهم.

بيير باولو بازوليني

إزاحة الشعر

كان الشعراء الإيطاليون كثيرين ولا زالوا، فهم يرون أنفسهم حلقة من حلقات سلسلة طويلة، تنطلق من هوميروس وتصل إلى الحاضر، ولكنهم غابوا عن الساحة أو غُيِّبوا على مدى فترة طويلة امتدت إلى مشارف الألفية الثالثة. فقد غُيّب الشعراء لأنّ الشعر، كما يبدو، في تناقض مع نُظم الهيمنة. خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كان أوجينيو مونتالي وماريو لوتسي وجوفانّي جيوديشي وبيير باولو بازوليني يكتبون على صفحات جريدة «كورييري ديلا سيرا»، في حين اليوم أمسى لدى كل صحيفة يومية تقريباً قلمٌ روائي بمثابة الصورة الثقافية المرجعية وقلّ الشعراء. حتى غدت الرواية غَرساً أحاديّاً في حقل ثقافي ثري ومتنوع، ونُزعت مساحة هائلة للشعراء والفلاسفة والمفكرين والنقاد، والحال أنّ الحقل الذي يُنبت نوعاً وحيداً تُنْهك تربته وتتراجع خصوبته.

وفي أعقاب ما حصل من إزاحة للشعر، ما انفكّ الناس يردّدون «الإيطاليون شعب من الشعراء»، هذا فضلاً عن كونهم «شعباً من القديسين ورواد الآفاق»! «شعب من الشعراء» حقيقة لا مجازاً. فلو نظرنا إلى قطاع الأغاني الإيطالية نلاحظ كَمّ النصوص التي يكتبها مغنون بأنفسهم. ولذلك في بداية رحيلي إلى إيطاليا كنت أصاب بالذهول من حذق الناس لغتهم واحتفائهم بها، ولطالما كنت أقول في خلوتي: أَوكلّ مطرب إيطالي ينطوي في سريرته على شاعر؟ ففي غمرة تلك الهيمنة التي احتكر فيها صناّع الرواية الساحة اجتاحت الروايةُ السينما بمفردها، وعقدت صفقات الكتابة وحصدت الجوائز، فقد دخلت عالم الماركتينغ من بابه الواسع. وفي واقع الأمر وكما يردّد الناقد الأدبي ألفونسو بيراردينيللي: «نحن معشر الروائيين والمفكرين والنقاد والخبراء والتراجمة.. والمخاتلين، ثمة ضرورة ملحّة ليكون الشعراء بيننا، حتى نتبين خريطة الطريق».

أوجينيو مونتالي

أحوال الشعر

لنفهمَ أحوال الشعر المعاصر في إيطاليا حريّ أن ننظر إلى بدايات الأمور، فبعد 1968، أقصد العام الذي شهد ثوران العواطف والأفكار، بات من المستحيل تحديد رؤية منتظمة للشعر في إيطاليا. وما إن أطلّت السبعينيات حتى خيّمت على الساحة تعدّدية في التجارب توزعت بالتساوي وبدون مركز بين أصحابها. فقد تميزت الفترة بالاضطراب وعدم الاستقرار، السياسي والاجتماعي، وهي أوضاع يمكن تلخيصها بكلمتين: انتفاء الهيمنة وتعددية المراكز. منذ تلك الآونة غدا الشعر فعلاً خصوصيّاً مرتبطاً بالكاتب الفرد لا بالجماعة. فبعد شِعر الالتزام في سنوات الخمسينيات والستينيات، وبعد الشعر الطليعيّ، وبعد الشكلانية، تحرّر الشعر من ثقل أحكام النقد والنقد الذاتي. وهكذا انفتح مع الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الجديدة على «الديمقراطية الشعرية» وعلى «جماهيرية الشعر»، فأن يكون المرء شاعراً بات بمثابة الحق الذي لا ينازَع.

وبمنأى عن القائلين بموت الشعر ممّن يردّدون أن لا وجود لقصيدة معاصرة وأن لا أَثَر للشاعر، فإن الأرقام تسفه تلك الادعاءات المغرضة، فقد بيع في إيطاليا خلال عام 2018 حوالي مليون ديوان شعر، وتتحدث «دار إناودي»، إحدى أهمّ دور النشر في إيطاليا، عن طبع ألفيْ نسخة من كل مؤلف شعري كلاسيكي سنوياً وبشكل دوري. فليس الشعراء كائنات خرافية تنتمي إلى تاريخ مضى، بل هم كائنات حية تعيش بين الناس وللناس. لقد كان الاتهام المروَّج أن الشعر كان دائماً واجباً مدرسيّاً ثقيلاً، أحد أجناس الإبداع النخبوية، التي تتوجه إلى أقلية ضيقة من القراء، في وقت لم يتوقف فيه الشعراء يوماً عن كونهم جزءاً لا يتجزأ من الناس.

ففي بانوراما الشعر، أو في المشهد الشعري السائل والمتحول بشكل مطّرد، لاسيما في العقد الثاني من الألفية الجديدة، ثمة نوع جديد من الشعر يطلّ، ويعتقد جازماً في قيمة الشعر الثابتة والدائمة، ولا يشغل فيه جمال العبارة الشعر فحسب، بل نقلُ التجربة أيضاً.

وهذا النوع الجديد يحاول اجتراح مسارات بهيجة مثقلة بالغنائية أو ما يشبه التجريبية. لا يفي فيها بالغرض وحده نقلُ الغبطة معزولة عن مكملاتها، بل يمضي فيها الشعر برفقة الفكرة، الرسالة، بحسب توصيف الشاعر فرانكو بوفوني.

ضرورة الشعر

كشف تكريم الشاعرة الأميركية لويز غلوك بجائزة نوبل عن أن إصرار الشاعر على أن يكون شاعراً ليس عبثاً في القرن الحادي والعشرين، فالشعر لا زال ممكناً في عالم يطغى فيه النثر والتسرع في كل شيء. وإن كانت كتابة القصيدة مرهقة، على ما يرويه أهل الصنعة، بدءاً أن تكون للمرء الشجاعة ليعرض ذاته عارية على الملأ، على أمل أن يحتضنها أحد في تلك الهشاشة. فإنه من المشروع أيضاً التساؤل وبإلحاح: هل هناك مكان اليوم لشيء مجرّد وغير آني في عالم تطغى فيه بشكل واسع الأشياء الفعلية والآنية؟ وقد سبق أن تحدّث الشاعر مونتالي الحائز جائزة نوبل 1975، وبشكل نبويّ عن مخاطر العصرنة. لاشك في أنّ الشعر لا زال ضرورياً، لأنه وببساطة مضاد حيوي لانتشار الابتذال. فهو صناعة تتطلب جهداً ووقتاً، وعادة نحن مرهقون وعلى عجل. فدَور الشعر اليوم أن يذكّرنا بأنّ شيئاً آخر موجود، وأن يسحبنا خارج ما هو معتاد لا أن يفسح لنا طريق الهروب من الواقع، بل ليوقظ نباهتنا ويضعنا في تواصل مع روحنا. فالشعر يذكرنا بأن لنا روحاً، غالباً ما نتركها ترزح تحت ثقل المشاغل. إذ تكفي أحياناً كلمات معدودة، قد لا نعي فحواها، لتثير فينا عوالم مجهولة، وتحرك فينا هواجس ساكنة. فالشعر يوقظ، ويبدو وكأن هدفه أن ينتشل المرء من الغرق. صحيح لن يكون حلّاً لأي معضلة، ولكنه لا يزال ضرورة في وجودنا. فكما كتب إدوارد مورغان فورستر: «لم يفعل الشعر خيراً لأحد، ولكنه نسمة جمال من شفاه مطلقة»!