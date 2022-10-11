أوبريت «نبي الرحمة» في ندوة الثقافة والعلوم

دبي (الاتحاد)

نظمت «ندوة الثقافة والعلوم» بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أمسية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تضمنت معرضاً للوحات خطية لمجموعة من الفنانين حملت أشعاراً وكلمات في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قُدم أوبريت «نبي الرحمة.. مختارات من جائزة البردة» ألحان وإخراج الفنان وسيم فارس، حضر الاحتفال معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالغفار حسين، وبلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم المدير الإداري ود. سلطان العلماء ود. نجاة مكي وخليل عبدالواحد والإعلامي أحمد الزاهد ونخبة كبيرة من الجمهور والمهتمين.

وذكر بلال البدور أن ذكرى مولد الحبيب يتجدد فيها اللقاء الروحي وتستذكر شمائل الرسول ونعيش لحظات إنشادية تتغنى بهذه الذكرى. وأضاف البدور أننا نستعيد عند الاحتفال بالمولد السنوي آفاق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من رب العالمين، ونعيدها أمام الأبناء والأجيال كي تبقى ذكراه الشريفة في أذهان الجميع في مرحلة البشرية أحوج ما تكون فيها إلى تدبر سيرته، والاستنارة بهديه في ظل ظلمات العصر، للرد بها على الحملات التي تحاول تشويه سيرته، ولتحييه دائماً في النفوس والقلوب لنسير على نهجه ووفق سنته.

وقد أسهم في العرض فريق عمل، ونال التعليق الصوتي لوائل حبال ونص أحمد على مشاعل، استحسان الحضور، كما حازت اللوحات الفنية للفنان سامر منصور إعجاب الجمهور.

وقدمت لوحة فنية روحانية للفنان سامر منصور، على كلمات قصيدة ولد الهدى لأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن وسيم فارس. ومن أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قُدم أداء تعبيري روحاني على كلمات قصيدة سموه «نبي الإسلام».