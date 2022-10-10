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ثقافة

سميرة أحمد شخصية العام في «دبي لمسرح الشباب 2022»

سميرة أحمد
11 أكتوبر 2022 03:30

دبي (الاتحاد)

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منحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الفنانة والممثّلة سميرة أحمد لقب «شخصيّة العام المسرحيّة» في مهرجان دبي لمسرح الشباب 2022، تكريماً لمسيرتها الفنيّة الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهماتها في الارتقاء بالمسرح الإماراتي. وسيتمّ تسليمها الجائزة خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي ستنطلق فعالياته في 19 أكتوبر وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه.
وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»: «تؤكّد الهيئة التزامها الراسخ تجاه الرموز الأدبيّة والثقافيّة المحليّة، وتعريف المجتمع بهم تقديراً لجهودهم الرائدة في تعزيز المشهد المسرحي والفنّي والثقافي في دبي والإمارات. يأتي تكريم الفنانة والممثلة سميرة أحمد لتكون شخصية العام المسرحيّة في هذه الدورة احتفاءً بالإسهامات المتنوّعة والمتميّزة التي حققتها طوال مسيرتها الفنيّة والمسرحيّة الحافلة بالمحطات والإنجازات الكبيرة».وأضاف: «لم تتوقف الفنانة سميرة أحمد منذ بداياتها الأولى في عالم الفنّ منذ سبعينيات القرن الماضي، حين انضمت إلى مسرح دبي الشعبي، عن تقديم كلّ ما تملك من مواهب ومهارات، إيماناً منها بدور الفن في تطوير المجتمعات، وتقديم رسائل سامية في مختلف مجالات الحياة. واليوم من خلال هذا التكريم المستحق، نسعى لرد شيء من الجميل نظير مسيرتها الطويلة».
بدورها، قالت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»: «نشعر بالفخر أمام هذا النموذج الرائع من نماذج الفنّ الإماراتي، فالفنانة سميرة أحمد استطاعت أن تكون أيقونةً للمرأة الإماراتية المبدعة والمحترفة في مضمار الفنّ والمسرح، وكشفت عن إمكانات كبيرة تملكها المرأة في دولتنا، بفضل الدعم المتواصل والبيئة الحاضنة التي يُمكن من خلالها أن تُسلّط الضوء على العديد من القضايا المجتمعيّة. لقد حققت الفنّانة سميرة أحمد نجاحاً كبيراً في الساحة الخليجية والإماراتية على وجه التحديد، واستطاعت أن تحصد العديد من الجوائز ذات الصلة، وبصماتها الفنيّة ستبقى ملهماً لأجيالٍ جديدة من الفنانين في مختلف أنواع الفنّ، وتحديداً فنون المسرح».

سميرة أحمد
مهرجان دبي لمسرح الشباب
هيئة الثقافة والفنون
دبي
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