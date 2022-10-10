الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

افتتاح معرض «وجوه ثقافية» بمكتبة الوثبة في أبوظبي

افتتاح معرض «وجوه ثقافية» بمكتبة الوثبة في أبوظبي
10 أكتوبر 2022 21:08

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للسلم» يعقد ملتقاه السنوى التاسع 8 نوفمبر
انطلاق «آيسنار أبوظبي 2022» بمشاركة دولية واسعة

افتتحت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، معرض «وجوه ثقافية»، وذلك في مكتبة الوثبة في أبوظبي، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.شهدت فعاليات الافتتاح باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، رسم خلالها الفنان الكاريكاتيري المشهور حسن أدلبي ومايسترو العود نصير شمّة أمام جميع الحاضرين بشكل مباشر. كما ناقشت الكاتبة نادية النجار والكاتب أحمد العسم تطورات المشهد الثقافي في دولة الإمارات وأبرز تجلياته، وتم خلال الجلسة الثقافية توقيع كتاب أحمد العسم «غرفة يوسف» للحاضرين، تلا ذلك عزف موسيقي مبدع من قبل موسيقيي «بيت العود» لمقطوعات موسيقية للموسيقار نصير شمّة، وأغنية من قصائد الشاعر العربي الكبير نزار قباني.
وتعليقاً على ذلك، قالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تحرص (مكتبة) على التعاون مع مختلف الجهات الثقافية في الدولة لتنظيم واستضافة فعاليات فنية متنوعة تثري الساحة الثقافية في أبوظبي، ومن هنا تأتي استضافة مكتبة الوثبة معرض وجوه ثقافية لتقدم لزوار المكتبة تجارب فنية راقية، وتمنحهم منصة واحدة يتذوقون من خلالها فنوناً متنوعة مثل الرسم والموسيقى والأدب».
من جهتها، قالت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات، مكلف في (دبي للثقافة): «نسعى في دبي للثقافة لإتاحة الثقافة والفنون لأفراد المجتمع كافة على مختلف خلفياتهم وفي المكان الذي يوجدون فيه، ولهذا نحن سعداء بهذا التعاون مع (مكتبة) لتنظيم معرض (وجوه ثقافية) والذي لاقى إشادة كبيرة منذ تنظيمه للمرة الأولى في مهرجان طيران الإمارات للآداب، ونحن على ثقة بأن زوار مكتبة الوثبة سيجدون في المعرض المعرفة والفائدة والمتعة وهو ما يتماشى مع سعينا لأن تكون الثقافة والفنون جزءاً لا يتجزأ من إيقاع الحياة اليومية لأفراد المجتمع، تزامناً مع رؤيتنا بأن تكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

وجوه ثقافية
أبوظبي
الوثبة
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©