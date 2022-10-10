افتتاح معرض «وجوه ثقافية» بمكتبة الوثبة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

افتتحت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، معرض «وجوه ثقافية»، وذلك في مكتبة الوثبة في أبوظبي، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.شهدت فعاليات الافتتاح باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، رسم خلالها الفنان الكاريكاتيري المشهور حسن أدلبي ومايسترو العود نصير شمّة أمام جميع الحاضرين بشكل مباشر. كما ناقشت الكاتبة نادية النجار والكاتب أحمد العسم تطورات المشهد الثقافي في دولة الإمارات وأبرز تجلياته، وتم خلال الجلسة الثقافية توقيع كتاب أحمد العسم «غرفة يوسف» للحاضرين، تلا ذلك عزف موسيقي مبدع من قبل موسيقيي «بيت العود» لمقطوعات موسيقية للموسيقار نصير شمّة، وأغنية من قصائد الشاعر العربي الكبير نزار قباني.

وتعليقاً على ذلك، قالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تحرص (مكتبة) على التعاون مع مختلف الجهات الثقافية في الدولة لتنظيم واستضافة فعاليات فنية متنوعة تثري الساحة الثقافية في أبوظبي، ومن هنا تأتي استضافة مكتبة الوثبة معرض وجوه ثقافية لتقدم لزوار المكتبة تجارب فنية راقية، وتمنحهم منصة واحدة يتذوقون من خلالها فنوناً متنوعة مثل الرسم والموسيقى والأدب».

من جهتها، قالت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات، مكلف في (دبي للثقافة): «نسعى في دبي للثقافة لإتاحة الثقافة والفنون لأفراد المجتمع كافة على مختلف خلفياتهم وفي المكان الذي يوجدون فيه، ولهذا نحن سعداء بهذا التعاون مع (مكتبة) لتنظيم معرض (وجوه ثقافية) والذي لاقى إشادة كبيرة منذ تنظيمه للمرة الأولى في مهرجان طيران الإمارات للآداب، ونحن على ثقة بأن زوار مكتبة الوثبة سيجدون في المعرض المعرفة والفائدة والمتعة وهو ما يتماشى مع سعينا لأن تكون الثقافة والفنون جزءاً لا يتجزأ من إيقاع الحياة اليومية لأفراد المجتمع، تزامناً مع رؤيتنا بأن تكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».