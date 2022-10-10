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ثقافة

«الإمارات للآداب» يعلن موضوع دورته الـ15

«الإمارات للآداب» يعلن موضوع دورته الـ15
10 أكتوبر 2022 20:58

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، أنه سيتم الاحتفال بالدورة الخامسة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023. ويعود المهرجان إلى مقره الأصلي على ضفاف خور دبي، إذ ستقام الفعاليات والجلسات كافة في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد، الصرح المميز الذي تم افتتاحه مؤخراً. والجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح المهرجان بفعالية خاصة في مخيم «كارافان ساراي» الصحراوي.
تتمحور دورة مهرجان الإمارات للآداب هذا العام حول موضوع «خير جليس». وعبرت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن موضوع المهرجان قائلةً: «جمعنا الكثير من الذكريات الجميلة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية التي شهدنا فيها المهرجان يكبر عاماً بعد عام»، وأضافت: «جزء كبير من نجاحنا يعود للعلاقات التي ووطدناها والمجتمع الذي بنيناه عبر السنين».
ومن جهتها، قالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «يتماشى موضوع المهرجان لهذا العام بشكل مثالي مع الذكرى الخامسة عشرة للمهرجان، وهو بمثابة تكريم خاص لأصدقائنا الأعزاء الأوفياء، وكذلك للكتب التي رافقتنا في أوقاتنا العصيبة قبل السعيدة. كما يشكل الموضوع رسالة شكر وامتنان لكافة الرعاة، والشركاء، والمؤلفين والمتطوعين على دعمهم المتواصل للمهرجان». وأضافت: «نرحب، هذا العام، بالمجموعة الأكبر على الإطلاق من الضيوف المشاركين في رحاب المهرجان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سنقدم باقة متنوعة من الحوارات الملهمة، والورش المتميزة والعديد من الفعاليات التي تليق بذكرى المهرجان الخاصة».
ومن المقرر أن تكشف مؤسسة الإمارات للآداب عن قائمة الضيوف المشاركين في دورة عام 2023 خلال حفل إطلاق المهرجان والذي سيقام يوم 14 نوفمبر في مكتبة محمد بن راشد. 

مؤسسة الإمارات للآداب
مهرجان طيران الإمارات للآداب
دبي
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