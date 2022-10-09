الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«ثقافة الشارقة» تطلق مهرجان الشعر العربي

عبدالله العويس
9 أكتوبر 2022 22:27

تشهد مدينة تطوان شمالي المملكة المغربية في 14 أكتوبر الجاري انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان «تطوان» للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتتواصل فعالياته على مدى 3 أيام بمشاركة شعراء ومثقفين مغاربة.
وقال عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: تستمر بيوت الشعر في الوطن العربي في تنظيم أنشطتها بدعم ورعاية من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المهرجانات الشعرية تتويجاً لعملها السنوي المتواصل.
وأضاف العويس أن الدورة الرابعة من مهرجان تطوان تأتي تأكيداً على جهود دار الشعر في تطوان عبر برامج ثقافية وفنية متنوعة تقدمها على مدى العام، وتمثّل الدار دورا بارزا في استقطاب العديد من الموهوبين من جميع أنحاء المغرب لتكون بمثابة منصة تقدم تجاربهم للجمهور.
ويشهد المهرجان، الذي يقام على مسرح إسبانيول، أمسية شعرية يشارك فيها ثلاثة شعراء (إدريس عيسى وعمر الراجي ووفاء العمراني)، وجلسة فنية تراثية للفنانة لطيفة رأفت، إلى جانب ندوة «المجلات الشعرية.. من الورقي إلى الرقمي»، وكذلك قراءات شعرية، وسيتم توزيع شهادات على طلبة الورش العشرية في دار الشعر.
ويختتم المهرجان بحفل يقام في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية يتضمن قراءات شعرية، وتتويج الفائزين بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب.

 
 

أخبار ذات صلة
انطلاق ملتقى الشعر العربي في «بنين»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله العويس
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
الإمارات
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
اليوم 14:19
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
الرياضي
الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©