«ثقافة الشارقة» تطلق مهرجان الشعر العربي

تشهد مدينة تطوان شمالي المملكة المغربية في 14 أكتوبر الجاري انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان «تطوان» للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتتواصل فعالياته على مدى 3 أيام بمشاركة شعراء ومثقفين مغاربة. وقال عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: تستمر بيوت الشعر في الوطن العربي في تنظيم أنشطتها بدعم ورعاية من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المهرجانات الشعرية تتويجاً لعملها السنوي المتواصل. وأضاف العويس أن الدورة الرابعة من مهرجان تطوان تأتي تأكيداً على جهود دار الشعر في تطوان عبر برامج ثقافية وفنية متنوعة تقدمها على مدى العام، وتمثّل الدار دورا بارزا في استقطاب العديد من الموهوبين من جميع أنحاء المغرب لتكون بمثابة منصة تقدم تجاربهم للجمهور. ويشهد المهرجان، الذي يقام على مسرح إسبانيول، أمسية شعرية يشارك فيها ثلاثة شعراء (إدريس عيسى وعمر الراجي ووفاء العمراني)، وجلسة فنية تراثية للفنانة لطيفة رأفت، إلى جانب ندوة «المجلات الشعرية.. من الورقي إلى الرقمي»، وكذلك قراءات شعرية، وسيتم توزيع شهادات على طلبة الورش العشرية في دار الشعر. ويختتم المهرجان بحفل يقام في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية يتضمن قراءات شعرية، وتتويج الفائزين بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب.