«بيت الحكمة» يستضيف معرض «فريدا وأنا» لأول مرة بالوطن العربي

الشارقة (الاتحاد)

بحضور ورعاية الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، انطلقت بالشارقة فعاليات معرض «فريدا وأنا» في نسخته العربية، والذي ينظمه «بيت الحكمة» للمرة الأولى في الوطن العربي، ويخصص للأطفال مساحة تفاعلية ينتقلون عبرها إلى عالم إبداعات الفنانة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو.

حضر حفل افتتاح المعرض كل من الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالإنابة، وعدد من المسؤولين في الدائرة وبيت الحكمة.

وتجولت الشيخة بدور القاسمي في المعرض الذي يقام بالشراكة مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وتعرفت إلى أقسامه المختلفة، وشاهدت الصغار يخوضون رحلة التعرف على التجربة الفنية والحياتية لكاهلو، والتحديات التي مرت بها، وكيفية تجاوزها لتحقيق النجاح، وقدرتها على تحويل المعاناة البشرية إلى إبداعات فنية.

بدور القاسمي وفاهم القاسمي وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات خلال افتتاح المعرض (من المصدر)

ويقدم الحدث الذي تستمر فعالياته حتى 8 يناير 2023، أسلوباً مبتكراً في الاطلاع على الأعمال الفنية، إذ يتيح التعامل مع أجهزة تفاعلية تجسد أهم محطات حياة الفنانة المكسيكية، عبر 6 موضوعات أساسية، و13 جهازاً يشكل كل منها جزءاً أساسياً في حياة كاهلو، ويمكن من خلالها اختبار الظروف التي عاشتها.

من جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة: «نسعى في الدائرة إلى مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات، لتحقيق التبادل المعرفي والحضاري، وتجسد شراكتنا مع بيت الحكمة لاستضافة هذا المعرض الفريد من نوعه لأول مرة في مدينة عربية، خطوة في هذا الاتجاه».

وأضاف: «الشارقة تستضيف هذا المعرض الذي يمثل إرثاً لفنانة مكسيكية ذات شخصية فريدة، كما أن المكسيك اعتادت المشاركة في معرض الشارقة للكتاب، وكانت ضيف شرف الدورة ال38 منه، وفي المقابل ستكون الإمارة ضيف الشرف في معرض المكسيك الدولي للكتاب 2023، ما يدل على عمق الأواصر التي تجمع الجانبين».

بدور القاسمي وفاهم القاسمي وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات خلال افتتاح المعرض (من المصدر)

تجارب إبداعية ملهمة

حول تنظيم المعرض، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»: «الاحتفاء بتجارب إبداعية ملهمة من مختلف ثقافات العالم، واحد من الأهداف الرئيسة التي يتطلع لتحقيقها بيت الحكمة، فنحن نؤمن بأن المبدعين سفراء ثقافاتهم وبلدانهم، وتجاربهم تكشف حجم المشتركات الإنسانية بين البشر، وهذه فرصة لزوارنا الصغار لاستكشاف قدراتهم، وشغفهم، ومواطن الإبداع الكامنة فيهم، ومحاولة صقل مهاراتهم الفنية، من خلال التعرف من كثب إلى النموذج الإبداعي الذي قدمته فنانة عالمية مثل فريدا كاهلو، وقدرتها على تحويل المعاناة إلى فن رفيع المستوى، وجمال يلمس قلوب من يطلع عليه».

وعلى هامش المعرض، يستضيف «بيت الحكمة» عدداً من ورش العمل التي تتيح للزوار من أعمار مختلفة تطوير مهارات حياتية متعددة، والتعرف على علوم ومعارف جديدة، كما يهدف إلى تقديم المعلومة للأطفال في إطار يجمع بين اللعب والحوار والتواصل الحي، ويحقق المعرض رؤيته هذه في شراكة نوعيّة بين المركز الوطني للفنون والثقافات «مركز بومبيدو» في باريس، ومؤسسة «الفنون والمرح» المكسيكية.