«مجلس الفكر والمعرفة» يضيء على أفكار آلان دونو

هويدا الحسن (العين)

في لقاء فكري ومعرفي، ناقشت عضوات مجلس شما محمد للفكر والمعرفة كتاب «نظام التفاهة» للكاتب آلان دونو، عن ترجمة مشاعل الهاجري.

افتتحت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الحوار قائلة: تتصاعد سيطرة شبكات التواصل الاجتماعي على مفردات الحياة اليومية للمجتمع البشري، مع انهيار النظريات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة كالاشتراكية أمام الفطرة الرأسمالية للبشرية، ومع التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بالسنوات الأخيرة، حيث تشهد البشرية تغيرات محورية وحادة بالبنية الاجتماعية والثقافية، هذه التغيرات تجعل العديد من فلاسفة ومفكري الغرب، الذي يصنف كجنة الحرية والفردانية بالعالم، يتوقفون ويبحثون عن المخبوء خلف الأضواء المبهرة للحضارة الحديثة، ويفككون المحركات الرئيسية للمجتمع الإنساني بالعصر الحديث.

وأضافت: آلان دونو واحد من هؤلاء، إذ وضع تلك المحاولة بكتابه «نظام التفاهة» ليطفئ به ولو للحظات الوهج المبهر، لنرى حقيقة العالم ونكتشف المخبوء، وندرك تلك التجاعيد الاجتماعية القاسية التي تعانيها البشرية، وتخفيها تحت مساحيق التكنولوجيا الباهرة.

وبينت أن دونو ينظر ببداية الكتاب لواقع قد لا نراه كثيراً، فرغم الحروب الكثيرة الدائرة حول العالم، إلا أنها لم تحدق تلك التغيرات التي شهدها العالم من قبل، عقب الحروب العالمية أو التغيير العظيم، الذي حدث مع الثورة الفرنسية وتغير مفهوم الحرية معها، لم تصبح تلك الأحداث العظيمة والصادمة هي التي تحدث التغيير، بل إن الحرب حالياً هي حرب ثقافية فكرية تأتي مع تجريف القيمة والعمق المعرفي والاستسلام للمفاهيم التجارية البحتة، وسيطرتها على كل عنصر من مفردات الحياة، فأصبح أصحاب تلك المفاهيم هم المسيطرون على العالم من وجهة نظر دونو.

ووصفت كيف استمرت بقراءة الكتاب وتقليب صفحاته متأملة تشريحه لكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والتي أصبحت ضحية لصناعة التفاهة، مشيرة بأنها لا تتفق مع دونو بشكل مطلق فيما وصل إليه بكتابه.