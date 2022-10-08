«ارتقاء الضوئي».. معرض يحتفي بالحرف العربي

الشارقة (الاتحاد)

افتتح عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير ملتقى الشارقة للخط معرض «ارتقاء الضوئي» بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وذلك في بيت الحكمة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من الملتقى الذي يُقام تحت شعار «ارتقاء»، بحضور أمين سر الجمعية محمد الهاشمي، وعدد كبير من فناني وإعلاميي ومحبي التصوير.

ويأتي المعرض ترجمةً لشعار ملتقى الشارقة للخطّ: «ارتقاء»، بحيث يقدّم مجموعة أعمال تصويرية تعكس إبداعات الخطّ العربي من جانب، فيما تصوّر، من جانبٍ آخر، موضوعات حيوية أخرى، تقدّمها عدسات مصوّرين مبدعين يحملون رسالة فنّية إبداعية.

تلامس أعمال معرض «ارتقاء» الضوئي أيضاً تفاصيل الحياة اليومية غير المرئية من منظور إبداعي للمصوّر، بحيث يتمكّن المشاهد من الارتقاء بصرياً وروحياً نحو جانب مخفيّ في الحياة.

يتضمّن المعرض صوراً للفنان العالمي سامي العلبي مصوّر النجوم والمجرّات، ومن هذا الباب يستطيع المشاهد أن يرى عظمة الخالق في تكوين المجرّات. وفيما يأخذنا عمر علي المرزوقي في جولة في إمارة الشارقة مبرزاً جمالياتها وأضواءها الساحرة وتكوينها العمراني اللافت، فإن نعمة سمير الناجي تحاول توثيق اللحظات الإنسانية العابرة في الحياة، وإبراز الأمكنة الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وهي لا تتوقف عند هذا الحدّ، بل تطوف عدستها في كلّ اتجاهٍ بحثاً عن صورة تتحدّث عن نفسها فور النظر إليها.

ويشارك أيضاً في المعرض الذي يحمل أعمالاً أخرى ما بين المفاهيمي والتجريدي لإعطاء منظور وبُعد وتكوين ضوئي جديد، كلٌّ من: فاطمة سعيد الحارثي، وعدي شنشل، وأحمد يوسف آل علي، والدكتورة وسام ممدوح، وشيماء حسني عبد الحميد، ودانية استيتية، وسهام محمد إبراهيم، ووائل أنسي، وعبير الهمداني، وسماح نضال الخفش، وعائشة سعيد الشحي، ونوير مهدي الهاجري.

وحظي مُرتادو بيت الحكمة بجولة بين صور تحاكي إبداعات الخط العربي، وتستلهم أفكارها من هذا الفن الأصيل الذي ينطوي على الكثير من الجماليات، فيما تناولت صوراً أخرى المكان والطبيعة كموضوع لها.

مدن وتاريخ

كما شهد بيت الحكمة عقب افتتاح معرض «ارتقاء الضوئي»، انطلاق أعمال الندوة الدولية المصاحبة لملتقى الشارقة للخط، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومعالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد. وتأتي الندوة تحت عنوان «الخط العربي.. مدن وتاريخ»، وشارك فيها 6 باحثين من عدة دول.

تحدث في الجلسة الأولى من الندوة ثلاثة باحثين، هم: خالد الجلاف عن محور الإمارات، ود. خوسيه ميغيل بويرتا عن محور إسبانيا، ود. صلاح الدين شيرزاد عن محور العراق والدولة العثمانية.

وحمل بحث الجلاف عنوان «ارتقاء فنّ الخطّ العربي من جديد - حجم الاهتمام الإماراتي»، وتحدث فيه بداية عن تاريخ الخط العربي، والمراحل التي عبرها من الصورة إلى الحرف.

اهتمام متواصل

أشار خالد الجلاف إلى الاهتمام الرسمي والحكومي بفن الخط العربي، سواء من خلال دعم أنشطة جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية المتعلقة بفن الخط العربي، أو بدء تنظيم المعارض الخطية على المستوى المحلي، أو العالمي، كما أشار إلى جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والمجمع الثقافي في أبوظبي، وندوة الثقافة والعلوم في دبي، ومجلة «حروف عربية»، والندوات والمعارض المصاحبة لها.

وقدّم خوسيه ميغيل بويرتا بحثاً بعنوان «الخطّ الأندلسي، أصله ومراحل تطوّره في العمائر». وتناول بحث شيرزاد موضوعاً بارزاً بعنوان «الخطّ والخطّاطون في العراق في العصر العثماني».