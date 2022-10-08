«الحرّيق».. رواية ترصد أحوال قرية مصرية بكل تجلياتها

الشارقة (الاتحاد)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، أمسية أدبية، قدم فيها الناقد الدكتور إياد عبد المجيد قراءة في رواية «الحرّيق» لإبراهيم المطولي، الفائزة بالمركز الأول في الدورة الخامسة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول 2021، وهي الجائزة التي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة، وتستهدف المبدعين العرب الشباب، فتقدم لهم فرصة للنشر والانتشار، وأدار الأمسية الإعلامي مصطفى الحفناوي، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من المثقفين، ومحبي الأدب.

وفي مستهل الأمسية، رحب الدكتور عمر عبدالعزيز بالمشاركين في الأمسية، وقال إن ميزة جائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول أنها جائزة أدبية شاملة لمجالات عدة، وتستهدف الشباب الذين لا يزالون في مستهل إبداعهم، فتنتقي عبر لجان تحكيمها الأعمال الأدبية المتميزة، التي تستجيب لمعايير الفن والإبداع.

وقال مصطفى الحفناوي، إن الأمسية تهدف لاستعراض التجربة الإبداعية للكاتب المصري الشاب إبراهيم المطولي من خلال تسليط الضوء على روايته الأولى «الحرّيق».

أما الدكتور إياد عبد المجيد، فصدر حديثه عن الرواية بالقول إنها رواية قصيرة مما يعرف في أدبيات النقد بـ«النوفيلا»، وهي مكثفة مكتنزة الأسلوب تقطر بالدلالات والرموز، واستطاعت أن ترسم صورة وافية ودقيقة لعذابات القرية المصرية من خلال تتبع حياة شخصيات من قرية «بني صالح» يعملون في مصنع للطوب الحراري، ويواجهون خطر الاحتراق بناره الملتهبة، بل وتنتهي حياة معظمهم بالاحتراق في فرن المصنع الملتهب بشكل دائم. واستعرض الناقد الأحداث والشخصيات والزمان والمكان بالتفصيل الدقيق، مبيناً ثراء الرواية، وقدرة الكاتب على إظهار التنوع.