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ثقافة

«آفاق الثقافة» تحصل على اعتماد «أرسيف»

مجلة «آفاق الثقافة والترات»
8 أكتوبر 2022 00:28

دبي (الاتحاد)
نَجَحَتْ مجلة «آفاق الثقافة والترات» الصادرة عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في تحقيق معايير الاعتماد لمُعامِل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي «أرسيف» (ARCIF) المتوافق مع المعايير العالمية، والتي يبلغ عددها (32) معياراً.
ويُعتبر مُعامِل «أرسيف» الذي بُدِئَ العمل على تأسيسه في ديسمبر 2013 أداةً منهجية لقياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية ومقارنتها بغيرها في مجال حقلها المعرفي، ويُسْتَخْرَجُ وَفْقَ معادلات معيارية صارمة تستند إلى مقاييس عالمية.
ويخضع مُعامِل التأثير «أرسيف» (Arcif) لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لجهات عربية ودولية عدة هي: مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، ومكتبة الإسكندرية، وقاعدة بيانات معرفة، وجمعية المكتبات المتخصصة العالمية: فرع الخليج. بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من دول عربية عدة وبعض الدول الأجنبية.
كما يقوم «أرسيف» بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد على (5100) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، تصدر عن أكثر من (1400) هيئة علمية أو بحثية في (20) دولة عربية، لعدم توافر البيانات، وقد نجح من هذه المجلات (877) مجلة علمية فقط، حيث اعْتُمِدَتْ ضمن المعايير العالمية لمعامل «أرسيف» في تقرير عام 2022.ومن الجدير بالذكر، أن «مجلة آفاق الثقافة والتراث» مجلة فصلية علمية، تهتم بالقضايا الفكرية والثقافية المعاصرة والقضايا التراثية العلمية، صدر العدد الأول منها بداية عام 1992. وتشتمل المجلة على مقالات فكرية وأدبية ودراسات تاريخية وعلمية وفلسفية وأخرى مقارنة، بالإضافة إلى نصوص تراثية محققة. وتستقطب أقلاماً علمية جادة، واستطاعت أن توظف التراث لخدمة الحاضر، فقدَّمَتْ بذلك للقارئ العربي رؤية مستقبلية مرتكزة على جذور حضارية.

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