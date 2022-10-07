أكاديمية الشعر تشارك في «الرياض الدولي للكتاب»

أبوظبي (وام)

شاركت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، الذي يختتم فعالياته اليوم، بتنظيم وإشراف من هيئة الأدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة السعودية.

وجاءت مشاركة الأكاديمية في إطار الحرص على تعزيز حضورها خارجياً للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور.

وعرضت الأكاديمية في جناحها مجموعة من إصداراتها المختارة التي يصل عددها إلى 185 إصداراً متنوعاً بين التوثيق والنقد والتحليل، إلى جانب عدد من المجموعات الشعرية الفصيحة والنبطية.

وأكاديمية الشعر أول أكاديمية متخصصة من نوعها في العالم العربي، وأصدرت منذ تأسيسها سلسلة من الإصدارات في توثيق الشعر الفصيح والنبطي، والدراسات المتعلقة بهما، إضافة إلى اهتمامها بالتراث المحلي والعربي بما يعكس اشتراكهما في الجذور المعرفية المؤسسة لهما.