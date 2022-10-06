سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد انطلاق معارض ملتقى «الشارقة للخط»

الشارقة (وام)

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، انطلاق المعارض الدولية المصاحبة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط، في متحف الشارقة للفنون.

وتجول رئيس مكتب سمو الحاكم في مجموعة المعارض الثلاثة، وهي: المعارض المعاصرة، ومعرض فن الزخرفة الإسلامية «ترنيمة الذهب»، ومعرض ثقافات أخرى، مستمعاً إلى شروحات مفصلة عن الأعمال التي تقدمها المعارض، والتي عكست تطور تجربة العمل على الخط العربي من قِبل مجموعة كبيرة من الخطاطين والفنانين، والمستنبطة من شعار الملتقى في هذه الدورة «ارتقاء». وتوقف رئيس مكتب سمو الحاكم في بداية جولته في المعارض المعاصرة التي تجمع عدداً من الفنانين من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من مختلف دول العالم، وتقدم لوحاتهم المتنوعة من الأعمال التركيبية، والفيديو، واستخدام الخامات المختلفة مثل القماش والخشب والكرتون والخشب المطلي وغيرها.

وتعرّف الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي على ما يحتويه المعرض من أعمالٍ متنوعة عكست إبداع المشاركين في توظيف التقنيات المختلفة لخدمة أفكارهم الرئيسية التي تبيّن جمال الخط العربي والأعمال الفنية المبتكرة.

وعرج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي خلال جولته على معرض «ترنيمة الذهب» واستعرض الأعمال المقدمة من الفنانين، وتعرف على ما ترمز إليه، وما تعكسه فنون الزخرفة الإسلامية ومدارسها المتنوعة وإبداعات وابتكارات المشاركين.

ويشارك في المعرض، الذي يضيء على تجربة فن الزخرفة الإسلامية، عدد من الفنانين من مختلف الدول، ويقدم المشاركون فيه فنون الزخرفة في بلادهم حسب تطورها كلٌ في بيئته الخاصة، مجتهدين في إظهار إسقاطاتها المتنوعة واتجاهها التوريقي النباتي، والهندسي المركب، بالإضافة إلى دلالات اللون وطرق استخداماته المتعددة، والإطارات الهندسية واستنباط الأشكال وتحويرها، والصيغ والأشكال والابتكارات الجمالية الزخرفية والتزيين.

واختتم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي جولته بزيارة معرض «ثقافات أخرى»، والذي يقدم الخط العربي بلمسات عالمية، عبر تجارب متميزة لفنانين من مختلف دول العالم من غير الناطقين باللغة العربية، يجمعهم حب فن الخط الذي أبدعوا في مجاله، وتعرفوا على جمالياته وأسراره.

واطلع رئيس مكتب سمو الحاكم على أعمال الفنانين المشاركين في المعرض، الذين يتبنون خطوطاً متنوعة وتعرف على أعمالهم المقدمة والتي تنوعت ما بين استخدام ورق القطن، والحبر الأسود، والأوراق المصبوغة، والرسوم التوضيحية بالألوان المائية، وأعمال التذهيب، وغيرها.