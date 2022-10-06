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ثقافة

«دبي للثقافة» تطلق مبادرة «التعلم الإلكتروني 3»

شيماء السويدي
7 أكتوبر 2022 01:13

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق الموسم الثالث من «مبادرة التعلم الإلكتروني» بالتعاون مع «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، لتوفير فرص التطوير المهني لأعضاء المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة «لينكدإن» التعليمية، داعيةً جميع المهتمين من المبدعين وروّاد الأعمال الإبداعية إلى التسجيل في المبادرة والاستفادة من الدورات وورش العمل المصاحبة لها، لصقل وتعزيز مهاراتهم وتطوير أعمالهم.
وابتداءً من هذا الشهر، سيتمكن المبدعون من إكمال وتتبع الدورات المتعلقة بمجالاتهم واهتماماتهم من خلال التسجيل في المنصة التعليمية والاستفادة من أكثر من 16.000 دورة من الدورات التدريبية الخاصة بإدارة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الإبداعية التي تتيحها المبادرة مجاناً عبر منصة «لينكدإن» التعليمية. وقالت شيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في دبي للثقافة: «تأتي الشراكة بين الهيئة ولينكدإن في عامها الثالث ضمن إطار جهود الهيئة لتوفير منصات وبرامج رقمية رائدة لتنمية المواهب الإبداعية في الإمارات، حيث ساندت أفراد المجتمع الإبداعي على مدار العامين الماضيين في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ومكّنتهم من الوصول افتراضياً إلى عدد كبير من الدورات والمواد التعليمية المتخصصة من منازلهم. ونطمح في هذا العام إلى مواصلة دعم الراغبين في الحصول على المعرفة وتطوير المهارات أينما كانوا في جميع أنحاء الدولة من خلال الاستثمار في البرامج والمبادرات المبتكرة.. وصولاً إلى تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، ملتقى للمواهب، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي». وفي جديد النسخة الثالثة من مبادرة «التعلم الإلكتروني»، سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز معارف المبدعين حول المجالات الإبداعية والمهنية بالتعاون مع «لينكدإن» وجامعات ومؤسسات فنية وثقافية في دبي. 

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