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ثقافة

284 عنواناً بمنصة «الناشرين الإماراتيين» في «إسطنبول للكتاب»

منصّة جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض إسطنبول الدولي للكتاب
6 أكتوبر 2022 21:14

الشارقة (الاتحاد)
تتيح «جمعية الناشرين الإماراتيين» للجمهور العربي والمهتمين بالثقافة العربية في تركيا فرصة اقتناء نماذج من الكتب الإماراتية في مختلف الفنون والمعارف والنصوص الأدبية التي تعكس ما وصل إليه المشهد الإبداعي في الإمارات، خلال مشاركتها في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، الذي يقام في الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.
وعبر مشروع «منصة» الذي أطلقته الجمعية لتمكين دور النشر في الإمارات من عرض إصداراتها في مختلف المعارض الدولية للكتاب، تقدم الجمعية لجمهور القراء في إسطنبول 284 عنواناً من إصدارات 31 دار نشر إماراتية، بإجمالي 2000 كتاب بينها قصص مصورة ضمن الإصدارات المخصصة للأطفال واليافعين.
ودعت الجمعية الناشرين المشاركين في المعرض والجمهور العربي في تركيا إلى زيارة جناحها، وأبدت استعدادها لتقديم شرح للمهتمين بالاطلاع على تجارب دور النشر الإماراتية، وتبيين آلية عمل الجمعية في دعم أعضائها بالتسهيلات التي تسهم في تطوير صناعة النشر وتنوع الإصدارات.

  • علي بن حاتم وراشد الكوس مع ممثلين من قطاع النشر في تركيا
    علي بن حاتم وراشد الكوس مع ممثلين من قطاع النشر في تركيا

وقال علي بن حاتم، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين: «تمثل المشاركة في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، فرصة لنقل الكتاب الإماراتي والعربي إلى الجاليات العربية وإلى الطلاب والمكتبات والجامعات التركية المهتمة بتوثيق واقتناء الكتب العربي، وتوثيق الصلات بين دور النشر الإماراتية وجمهور القراء الذين يجمعهم الشغف بالثقافة والمعرفة، والتّعريف بما حققته صناعة النشر في الإمارات من تطور يلبي اهتمامات جمهور الكتاب في المنطقة، من خلال اللقاء بمؤسسات النشر في تركيا وبحث إمكانية توسيع مشاريع الترجمة وتهيئة المزيد من الفرص للناشر الإماراتي للحصول على حقوق النشر».
وتشمل دور النشر المشاركة في المعرض، دار منشورات القاسمي، دار سعاد صليبي، دار منشورات الكتاب، دار صديقات، دار حروف للنشر، دار العنوان، دار عشتار، دار بيت الكتب، دار نور للنشر، دار التفرد، دار سيدة الحكايات، دار سيل، دار قصص كيوي، دار التخيل للإعلام، أوراق للنشر، دار الرمسة، دار الظبي، دار غاف، دار المحيط للنشر، دار بيبلوسيميا، دار مدار، مؤسسة هماليل، دار بوابة الكتاب، دار دريم ورك، دار مكارم، دار السعادة للنشر، دار السيف، دار بابيلون، مؤسسة ابن العربي للنشر، دار ماهرون، دار رينبوجمنى.

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