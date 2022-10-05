أسبوع دبي للتصميم يعود ببرنامج غني من الفعاليات والأنشطة
أسبوع دبي للتصميم
5 أكتوبر 2022 23:40
الاتحاد (دبي) تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، تنطلق فعاليات أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، من 8 حتى 13 نوفمبر 2022 ببرنامجٍ غني ومتنوع احتفاءً بالتصميم والإبداع، ما يرسخ مكانة دبي العالمية في شتى مجالات التصميم والإبداع والفنون. وسيقدم الحدث بنسخته الثامنة هذا العام مساحة استثنائية للمصممين الموهوبين والمبدعين لتسليط الضوء على مواهبهم ومهاراتهم، حيث ستتضمن الفعاليات والأنشطة مجموعة متنوعة وغنيّة من المعارض والأعمال الفنية التركيبية والمعارض وجلسات الحوار وورش العمل وغيرها، والتي ستكون جميعها متاحة للزوار من مختلف الخبرات والمعارف. ويُعدّ أسبوع دبي للتصميم الذي يقام في حي دبي للتصميم من أبرز الفعاليات الإبداعية على مستوى المنطقة، نظراً لما يقدّمه من مجموعة متنوّعة من البرامج التي تعكس الأولوية التي توليها إمارة دبي لمختلف مجالات التصميم والإيداع. ويتركّز أسبوع دبي للتصميم هذا العام حول مفهوم التصميم من أجل مستقبل مستدام، وهو المفهوم الذي سيجري دمجه بكافة الأنشطة المقرّرة على مدار الأسبوع مع نخبة من المصمّمين الدوليين والإقليميين ضمن مجالات متعددة، بما فيها الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات والديكورات الداخلية ووسائل الإعلام المتعددة. وفي هذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم: «في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع أسبوع دبي للتصميم، يسرّنا أن نعلن عن عودة المهرجان الإبداعي بنسخته الثامنة ببرنامج غني ومبتكر من الفعاليات والأنشطة الإبداعية مثل معرض»داون تاون ديزاين«و»سوق أسبوع دبي للتصميم«، حيث يمثل فرصة للمصممين الطموحين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد، ما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للتصميم والإبداع والفن، ويعزز موقعها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة». وأضافت: «نحرص في حي دبي للتصميم على مواصلة دورنا وتعزيز جهودنا الرامية لدعم القطاعات الإبداعية وتوفير منصات رائدة ومبتكرة بهدف تسليط الضوء على المواهب والمبدعين التي تذخر بها إمارة دبي والمنطقة على حد سواء». وبدوره، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»: «يُعدّ التصميم من الركائز الأساسية لخطة النمو الاستراتيجية التي نلتزم بتنفيذها التي نهدف من خلالها إلى توفير البيئة الداعمة للإبداع وتمكين المبدعين، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار وترسيخ مكانة دبي كوجهة ثقافية عالمية ومدينة حاضنة للإبداع ومركز تنمو فيه المواهب. ويأتي أسبوع دبي للتصميم احتفاءً بالتصاميم المبتكرة والمصممين الإقليميين والعالميين المبدعين الذين نفخر بدعمهم باستمرار».