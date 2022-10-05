«الشارقة للمتاحف» تحتفي بالذكرى الـ90 لـ«المحطة الجوية»

الشارقة (وام)

تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف بيوم الإمارات للطيران المدني وبذكرى مرور 90 عاماً على هبوط أول طائرة على أرض محطة الشارقة الجوية التي كانت أول مطار في المنطقة وسميت محلياً باسم «المحطة» لتشكل وقتها حلقة وصل بين الشرق والغرب.وتضمن الاحتفال تنظيم معرضٍ «محطة الشارقة الجوية: أول هبوط قبل 90 عاماً» وعددٍ من الفعاليات لتسليط الضوء على الازدهار والتطور الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطيران. وافتتحت المعرض منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، بحضور كل من الدكتور ويبر ندورو المدير العام لمنظمة إيكروم والدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي «إيكروم - الشارقة». وقالت عطايا، إن الاحتفال يأتي تقديراً لتاريخ المطار الأول في الدولة ويسهم في إبراز مكانة إمارة الشارقة ودورها المحوري في الانفتاح على ثقافات وحضارات الآخرين من خلال أول مطار في المنطقة. يستمر المعرض الذي يقام بمتحف المحطة لمدة عام كامل.

