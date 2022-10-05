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ثقافة

«الثقافة والشباب» تقيم «تعابير المالد» في ذكرى المولد النبوي الشريف

«الثقافة والشباب» تقيم «تعابير المالد» في ذكرى المولد النبوي الشريف
5 أكتوبر 2022 19:35

أبوظبي (الاتحاد) 

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تقيم وزارة الثقافة والشباب، فعالية «تعابير المالد» احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف مساء السبت 8 أكتوبر، في مركز أبوظبي الإبداعي، وتشمل عروضاً متنوّعة في حبّ رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تؤديها فرق محلية وعربية من مختلف الدول، إلى جانب جلسة حوارية تستعرض تاريخ فنّ المالد وتطوّره في دولة الإمارات.
ويعد فنّ الإنشاد الديني المعروف بـ «المالد» أحد أبرز الفنون التقليدية المحلية التي تجسّد ثقافة دولة الإمارات وقيمها الأصيلة، ومدى ارتباط أبنائها بموروثهم الثقافي العربي والإسلامي.
وعلى امتداد التاريخ، اقترن هذا الطقس بالمناسبات الدينية والاجتماعية، وأسهم في تعزيز النسيج والترابط المجتمعي، وتحرص وزارة الثقافة والشباب على مواصلة هذا الإرث عبر تنظيم فعالية تهتم بالتعريف به، ولاسيما بين فئة الشباب.

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