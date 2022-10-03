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ثقافة

«الرياض الدولي للكتاب» يسجل رقمين قياسيين

«الرياض الدولي للكتاب» يسجل رقمين قياسيين
4 أكتوبر 2022 00:35

الرياض (الاتحاد)

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سجل معرض الرياض الدولي للكتاب، رقمين قياسيين في موسوعة «جينيس للأرقام القياسية»، تمثّلا في أكبر كلمة مكونة مما يزيد على 7000 كتاب شكّلت في مجموعها كلمة «ترجم»، إضافة إلى أكبر كتاب منبثق في العالم.
وقد تسلّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة شهادتي التسجيل بحضور المحكم الرسمي لـ «جينيس» للأرقام القياسية، وجمعٌ من الشخصيات الثقافية والأدبية.
وقد تم تصميم أكبر كلمة مكونة من الكتب بهدف تسليط الضوء على أهمية الترجمة في مد الجسور بين الدول والحضارات، وتفعيل التبادل الثقافي العالمي، حيث جاءت هذه الكلمة العملاقة على 4 حروف منفصلة، واستُخدم في تجسيدها 7191 كتاباً وهي حصيلة كتب مبادرة «ترجم» التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في وقتٍ سابق.
في حين اختير الرقم القياسي «أكبر كتاب منبثق» لتأكيد أهمية وجود الكتب في حياة الأطفال. ويعكس الكتاب العرضة السعودية «أحد عناصر قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي في اليونيسكو»، وذلك احتفاءً بتراث المملكة، والتاريخ السعودي.
ويتكون الكتاب من 5 صفحات منبثقة موجهة للأطفال، ويتناول «العرضة» السعودية بدايتها، وسبب تأديتها، والأزياء التي يرتديها مؤدوها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فيها.
ويأتي تسجيل هذين الرقمين القياسيين في «جينيس للأرقام القياسية» في سياق حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز حضور إنتاجات الأدب والنشر والترجمة السعودية في المنظمات والموسوعات على مستوى العالم.

معرض الرياض للكتاب
معرض الرياض الدولي للكتاب
الرياض
موسوعة جينيس للأرقام القياسية
جينيس
موسوعة جينيس
السعودية
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