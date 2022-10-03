«الشارقة للآثار» تشارك في معرض «اتصال الحضارات» باليابان

إبراهيم الملا (الشارقة)

تشارك هيئة الشارقة للآثار بمعرض (اتصال الحضارات: من آسيا الوسطى القديمة، إلى شرق آسيا) المقام بمتحف «ميهو» في اليابان في الفترة من 3 سبتمبر إلى 11 ديسمبر 2022، وتتمثل مشاركة الهيئة في عرضها لمجموعة من اللقى الأثرية النادرة، ومن أهمها مسكوكات نقدية عتيقة تعود لفترة نشوء طريق الحرير القديم، حيث ساهمت مناطق حيوية في شبه الجزيرة العربية في مدّ جسور اقتصادية وثقافية راسخة وراكزة، وسط الحراك التجاري والتبادل المعرفي بين الشعوب الآسيوية في أزمنة سحيقة تعود إلى فترة ما قبل الميلاد، والفترات اللاحقة عليها.

وتتمثّل مشاركة هيئة الشارقة للآثار بهذا الحدث الثقافي الكبير في مجموعة من العملات المكتشفة بمناطق الإمارة الأثرية، وفي مقدمتها منطقة «مليحة» ذات الموقع الاستراتيجي المهم في طريق القوافل التجارية التي تصل بين الحواضر الداخلية الغنية بمواردها الطبيعية والصناعية والزراعية، وبين الموانئ التاريخية على ضفاف الخليج وبحر العرب، حيث شهدت منطقة «مليحة» الأثرية بالشارقة وجود نشاط نوعي مرتبط بسكّ العملات المعدنية، ومن ضمنها عملات تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، وهي عملات مستوحاة من عملات الإسكندر وخلفائه السلوقيين. وحملت هذه العملات أيقونات منحوتة تمثل رموز تلك الفترة البعيدة، مثل: (رأس هرقل) و(الإسكندر الأكبر) و(الشخصية اليونانية الأسطورية: زيوس)، ومع مرور الوقت وتطور الأحداث السياسية تم تغيير هذا النماذج وإضافة كلمة: «آبيل» مكتوبة بأحرف آرامية بدلاً من كلمة الإسكندر الإغريقية.

كما تضم المسكوكات المكتشفة بمليحة عملات فضية من فئة الدراخما الرباعية، وقد صنفت بعض العملات بحسب القالب لنوعين، الأول قالب ذو وجه واحد، وهي عملات نادرة تم تسجيل ثلاث عملات منها في السابق فقط في مليحة، وتعتبر من الإصدارات العامة في شبه الجزيرة العربية وقد تعود إلى الفترة السلوقية أي في القرن الثالث قبل الميلاد.

والنوع الثاني قالب ذو وجهين، يعدّ بعضها نادراً جداً لم يسبق تسجيله من قبل أو معرفته ويمكن تأريخها بالقرن الثاني قبل الميلاد.

وإضافة إلى ذلك يقدم معرض: «اتصال الحضارات» بمتحف «ميهو» نماذج فنية تعود إلى العصور الوسطى المبكرة، من الثقافة البكتيرية القديمة إلى تاريخ آسيا الوسطى، وتنتمي أقدم المعروضات إلى فترة نهاية الجزء الثالث -بداية الألفية الثانية قبل الميلاد، وكذلك إلى المجمع الأثري: «باكتريان مارجيان»، أما الجزء الرئيسي من مجموعة آسيا الوسطى فيعود إلى فنون ومنحوتات العصر الزرادشتي في الألفية الأولى قبل الميلاد.

متحف «ميهو»

يذكر أن متحف (ميهو) هو أحد المعالم الثقافية الشهيرة والبارزة في اليابان، وتم افتتاحه عام 1997، ويضم المتحف مجموعة واسعة من إبداعات الفن الياباني، إلى جانب الفن القديم من مناطق مثل مصر، وغرب آسيا، واليونان، وبلاد فارس، وروما، وجنوب آسيا، والصين، وأميركا اللاتينية.