718 عملاً فنياً لـ231 فناناً و219 فعالية في «ملتقى الشارقة للخط»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير ملتقى الشارقة للخط، تفاصيل الدورة العاشرة التي تنطلق غداً، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر فعالياتها إلى الثلاثين من الشهر المقبل. وأشار محمد القصير إلى أن الملتقى يضم في دورته الحالية 718 عملاً فنياً لـ231 فناناً من مختلف دول العالم، كما يضم 219 فعالية من معارض، وورش فنيّة، ومحاضرات، وندوات، تستضيفها دائرة الثقافة مع أكثر من 20 جهةً ومؤسّسةً في الشارقة.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد في الدائرة، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وفنانين مشاركين في الملتقى، إضافة إلى إعلاميين من مختلف دول العالم. ورحّب مدير إدارة الشؤون الثقافية بالحضور، قائلاً: «يُسعدُنا أنّ يتجدّدَ اللقاءُ مَعكم اليومَ ونحنُ في رحابِ ملتقى الشارقةِ للخطّ، هذا الحدثِ الفنيِّ الذي يحجزُ مكانةً عالميةً مهمّةً جنباً إلى جنبٍ مع الفنونِ الجميلةِ الأخرى، وإنَّ عالميةَ الملتقى تأتي بفضلِ رعايةِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضوِ المجلسِ الأعلى حاكمِ الشارقة، حفظه الله، وسموُّه يولي اهتماماً بالغاً للفنونِ بوصفِها لغةً حضاريةً للتخاطب بين الشعوب كافّةً».

وأضاف، قائلاً: «يُؤسّسُ ملتقى الشارقةِ للخطِّ وهو يصلُ دورتَهُ العاشرةَ لحدثٍ فنّيٍ عالميٍّ يجتمعُ في الشارقةِ التي أصبحت مركزاً ثقافيّاً وفنّيّاً للكثيرِ من المبدعينَ حولَ العالم، ونحنُ نحرصُ من خلال توجيهاتِ صاحبِ السموّ حاكمِ الشارقةِ على دعم فنّاني الخطّ العربيّ عبر توفير كافّة مُتَطلَّباتِهم الإبداعية».

وحول شعار الملتقى، تابع القصير: «تُقامُ الدورةُ العاشرةُ من ملتقى الشارقةِ للخطّ تحت عنوان (ارتقاء) كشعارٍ لهُ، حيث تبحثُ عن محتوىً جديدٍ وطرحٍ إبداعيٍ متجدّدٍ، ولعلَّ الشعارَ يُحيلُ إلى الصعودِ في الأفكارِ أولاً، والثباتِ في الأداءِ ثانياً، فكلُّ عملٍ فنّيٍّ يبدأ بفكرةٍ، وينتهي إلى تجهيزٍ تمّ الاشتغالُ عليه بحرفةٍ وأداءٍ مميّزين، لذا يقتربُ فنّانون من العالمِ إلى روحِ الخطِّ العربيِّ، وكلُّ واحدٍ منهم يستندُ إلى اجتهادِهِ وثقافتِهِ ومقاربتِهِ من هذا الإرثِ الجماليِّ والحضاريِّ التاريخيِّ».

وكشف مدير الملتقى تفاصيل الدورة العاشرة، وقال إن الجمهور على موعدٍ مع 219 فعاليةً من معارضَ، وورشٍ فنيّةٍ، ومحاضراتٍ، وندواتٍ، تستضيفُها دائرةُ الثقافةِ مع أكثرَ من 20 جهةً ومؤسّسةً في الشارقة، ومنها: بيتُ الحكمةِ في الشارقة، وساحةُ الخطّ، والجامعةُ القاسميةُ، وكليةُ الفنونِ الجميلةِ والتصميمِ في جامعةِ الشارقةِ، وجمعيةُ الإماراتِ للفنونِ التشكيليةِ، وجمعيةُ الإماراتِ للتصويرِ الضوئيِّ، واتحادُ المصوّرين العربِ، وغيرُها من الجهات.