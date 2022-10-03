486 مشاركاً في مسابقات الهيئة العربية للمسرح 2022

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أعلنت الهيئة العربية للمسرح انتهاء مهلة تقديم المشاركات في مسابقاتها الثلاث للعام 2022 في تأليف النص الموجه للكبار وتأليف النص الموجه للأطفال والبحث العلمي المسرحي للشباب حتى سن الأربعين، والتي انتهت يوم 30 سبتمبر، وقد بلغت المشاركات 486 مشاركة توزعت على النحو التالي:

تأليف النص الموجه للكبار 248 نصاً، وفق محور «نصوص تنتصر للحياة في مواجهة الموت وتسليعه» الذي جاء انطلاقاً من أن العالم يعيش موجات موت بأشكال وأعداد ووسائل وأسباب لم تعرفها الإنسانية بكل هذه الكثافة والبشاعة، وهناك تسليع الموت وتسليع الإنسان وحياته، وعليه وضعت هذه الثيمة الناظمة لإنتاج نصوص تنتصر للحياة في مواجهة ضروب وأشكال وأسباب وفنون الموت، نصوص تؤكد أن الإنسان والإنسانية هما جوهر الحياة ومعناها.

تأليف النص الموجه للأطفال 136 نصاً، وفق محور «نصوص تحتفي بالأبطال من الأطفال أصحاب الابتكار والإبداع والإرادة والتحدي»، وذلك اهتماماً بإنتاج نصوص تتفاعل مع حياة الطفل المعاصر، وتفتح أفق المستقبل، نصوص تساهم في بناء وتكوين الطفل من خلال نماذج درامية ملهمة لشخصية الطفل في النصوص المؤلفة.

البحث العلمي 12 بحثاً، وفق محور: تجليات مسرح الصدمة في التجارب المسرحية العربية (نصوصاً، إخراجاً، تمثيلاً وتصميماً) وذلك لفتح باب المساءلة حارة لتيار مسرحي جديد ظهر في السنوات الخمسين الأخيرة.

إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، صرح في هذه المناسبة بأن مسابقات الهيئة العربية للمسرح السنوية تشكل مجسات علمية وفنية، ليس لناحية اختيار العناوين الساخنة والملحة والمستشرفة فقط، بل أيضاً لناحية إعلاء صوت الباحثين الشباب الذين يتصدون لتشكيل الرؤى النقدية النافذة والمجددة، وتعتبر مسابقة البحث العلمي مختبراً معاصراً يُعْمِل فيه الشباب رؤاهم ويسمعون العالم أصواتهم، كذلك الأمر بالنسبة للمؤلفين الذين يشتبكون مع الواقع المعيش ومستجدات الإبداع على صعيد تأليف النص المسرحي الذي ما زال يلعب دوراً مهماً في تنمية العملية المسرحية وتطويرها. وأكد إسماعيل عبد الله استمرار الهيئة في رعاية وتطوير هذه المسابقات التي تؤتي ثمارها وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يولي التأليف والبحث اهتماماً شخصياً في نتاجاته الإبداعية. هذا وسيتم الإعلان عن الفائزين في هذه المسابقات في العاشر من يناير 2023 اليوم العربي للمسرح.