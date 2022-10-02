«أناسي للإعلام» تنظم حلقة نقاشية حول السيرة الهلالية

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

نظمت أناسي للإعلام حلقة نقاشية ضمن برنامج «موعد نقاش» حملت عنوان «رحلة في السيرة الهلالية»، قدمتها الكاتبة سناء أبو هلال بحضور سفيرة الثقافة العربية لدى منظمة الألكسو الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، وعضوات موعد نقاش وعدد من الإعلاميات، وتأتي الجلسة ضمن أنشطة وفعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية.

وتناولت الحلقة النقاشية، التي أدارتها الإعلامية فاطمة النزوري، عدة محاور من بينها: تاريخ بني هلال ونسبهم وأصلهم وأخلاقهم ومساكنهم، وأسباب شهرة سيرتهم أكثر من غيرها رغم تعدد القبائل العربية، وأسباب هجرتهم إلى المغرب العربي، والمواقف البطولية وأجمل الموروثات في السيرة الهلالية وما الذي نتعلمه منها، وصفات ودور المرأة الهلالية، وأهمية حاجة القارئ العربي للثقافة والعودة لمثل هذه الحكايات.

بدأت الحلقة النقاشية بعرض فيديو مصور لـ«السيرة الهلالية» قدمته فرقة «الورشة» المسرحية، استهلت بعده الكاتبة سناء أبو هلال حديثها بالآية القرآنية: (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتقاكم) الحجرات الآية 13، وقالت: التعرف على الشعوب من مبدأ لتعارفوا، فنتعلم العبر والدروس من أسلافنا العابرين، نأخذ الجميل من صفاتهم والنافع للبلاد والعباد ونطبقها، ونترك الموروث السيئ من عادات الثأر والحقد والطمع والتعصب والتشاؤم. وتحدثت الكاتبة عن تاريخ بني هلال في البداية ونسبهم وأصلهم ومساكنهم ولماذا اشتهرت سيرتهم أكثر من غيرها رغم تعدد القبائل.

وتناولت أسباب هجرتهم الشهيرة إلى المغرب العربي وسردت أهم الأحداث قبل الهجرة وأثناء الهجرة، وتحدثت بأسلوب مشوق حول مواقف بطولية وأخرى تثبت أخلاقهم وكرمهم، وذكرت مثالين لأهم الأبطال وهما أبو زيد الهلالي، وحسن الهلالي.