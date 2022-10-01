الأمين العام للتحالف الدولي للنحت يانج ليو لـ«الاتحاد»: لدي إعجاب خاص بأعمال وتجارب الفنانين العرب

ساسي جبيل (تونس)

يانج ليو نحات صيني صنع أكثر من 80 منحوتة عامة كبيرة عبر العالم في 34 دولة، وهو الأمين العام للتحالف الدولي للنحت (ISSA)، الذي يعد منبراً لتعزيز تطوير النحت في العالم.

في حديثه لـ «الاتحاد» يقول يانج ليو عن تحالف ISSA: هي أكبر منظمة نحت في العالم، لديها 120 ملتقى نحت في 60 دولة، وتعقد ما بين 30 و40 ملتقى عن النحت كل عام، تاركة المئات من المنحوتات للعالم. في سبتمبر الماضي فقط، عقدنا فعاليات في تركيا وأوزبكستان وفرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك والصين. لا تقوم المنظمة بتجميل بيئتنا المعيشية فحسب، بل تترك تراثاً ثقافياً غنياً للبلد والمدينة التي تستضيفنا، وتشجع السياحة، وهي أيضاً جزء مهم من التبادلات الثقافية الدولية.

ويضيف: لدى ISSA أيضاً ملتقيات في العالم العربي، بما في ذلك مصر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية وسوريا وعمان والكويت وقطر. إذ تتمتع الدول العربية بتاريخ عريق وثقافة رائعة، وهي أساس ازدهار النحت هناك، والنحت وسيلة جيدة لإبراز معالم البلدان وأهم مميزاتها، وأحلم بإعداد منحوتات بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد يانج ليو أن التحالف الدولي الذي يرأسه يسعى باستمرار إلى التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.

أطفال الثلج

وعن تجربته الشخصية قال النحات الصيني: تعاونت مع العديد من النحاتين والفنانين العرب، وأنا معجب للغاية بالتجارب الفنية العربية. وكنت قد نحتُّ أعمالاً في العديد من الدول العربية، استغرق الأمر مني حوالي عقد من الزمان لعمل منحوتات دائمة في أكثر من 30 دولة. وقلة من النحاتين اليوم لديهم مثل هذا النطاق الواسع، حيث يمكن ربط منحوتاتي بعجائب طبيعية مثل نهر الدانوب والنيل وجبال الألب وجبال الهيمالايا، وعجائب الإنسان مثل متحف القصر والأهرامات، وأشعر أنني فنان محظوظ.

وختم النحات الصيني حديثه بالقول: في العامين الماضيين، وبسبب القيود الوبائية، قمت بتقييد خطواتي، لكنني ما زلت ممتناً لأن لديّ الوقت أخيراً لبناء التمثال في بلدي، وشهد العامان الماضيان الانتهاء من المنحوتات المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وصناعة الفضاء في الصين. موضوع الفضاء منحوتة من الفولاذ المقاوم للصدأ بارتفاع 15 متراً سيتم الانتهاء منها قريباً في قوانغتشو بالصين. وتم اختيار منحوتتي «أطفال الثلج» من بين 1600 تصميم عالمي للانتهاء من المشروع الأول في الحديقة الأولمبية الشتوية، كما قامت العديد من منتجعات التزلج على الجليد في تشانغجياكو ببناء أربع منحوتات هي «الرياح، الزهرة، الثلج، الشهر»، وفي الثقافة الصينية التقليدية، تعتبر الرياح، والزهرة، والثلج، والشهر... أشياء جميلة.

تمثال الرواد

يقول يانج ليو: تم بناء التمثال العملاق (الرواد) من الجرانيت المتآلف الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار تقريباً في الموقع الدائم لمنتدى رواد الأعمال في يابولي، وهو مكان اجتماع مهم لرجال الأعمال الصينيين، ويوثق عملية تطوير رواد الأعمال الصينيين الجدد. ينقسم التمثال إلى ثلاثة أجزاء: حجر الزاوية، والميراث والقفز، مما يعني أن رجال الأعمال الصينيين يعملون بجهد وتفانٍ بلا توقف.