9 دول و114 شاعراً.. حصيلة ملتقيات الشعر في أفريقيا

الشارقة (الاتحاد)

شكّلت ملتقيات الشعر في أفريقيا، في أولى جولاتها بين 9 دول إفريقية قدّمت 114 شاعراً وشاعرة، فضاءات ثقافية حيوية عنوانها الأبرز: تعزيز حضور اللغة العربية في تلك البلدان، وهي بيئات ومناخات شعرية جديدة تُطل على آفاق أدبية واسعة المدى.

أقيمت الملتقيات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم من دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسات ثقافية محلية في تلك الدول، حيث تضافرت فيها الجهود على نحو مهني وعملي أثمر عن ملتقيات شعرية متميزة، ومن الجدير ذكره أن عدداً من البلدان الأفريقية شهد، للمرة الأولى، إقامة ملتقىً للشعر العربي.

وقال عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة حول الدورة الأولى من ملتقيات الشعر في أفريقيا: «إن حضور مشروع الشارقة الثقافي في أفريقيا إنما يؤكد الرؤية الواسعة لصاحب السمو حاكم الشارقة لما للقارة الأفريقية من أهمية ثقافية وتاريخية وفنية، وقد أوجدت الملتقيات للغة العربية بشكل عام، والشعر العربي بشكل خاص، مكانة مهمة في 9 دول تزخر بتاريخها الثقافي الممتد على مدى سنوات، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى المبدعين المشاركين في الملتقيات وما قدّموه من إبداعات شعرية ذات قيمة فنية عالية».