إبداعات ونقوش على الذهب في «المجمع الثقافي»

فاطمة عطفة (أبوظبي) شغل الذهب والمجوهرات هو نوع من الفنون الحرفية الدقيقة التي تأخذ مكانتها المحلية والعالمية. من هنا، جاء اهتمام المشرفين على برامج تعليم الفنون في المجمع الثقافي في أبوظبي بهذه الحرفة الراقية، وقد رصدت «الاتحاد» ملامح من العمل في هذه الحرفة الفنية، وما تحتاجه من مواد، وكيف يتم تطويع معدن الذهب لصياغة أشكال فنية دقيقة وجميلة جداً، وباهظة الثمن. يعرفنا على شغل الذهب وما يدخل عليه من أحجار ثمينة الفنان بو بكر بخاري، الأستاذ المدرب للطلاب على صناعة الذهب في الورشة، وهي مؤلفة من قسمين: الأول خاص بالتصميم، والثاني خاص بالتنفيذ. بالقسم الأول -حسب بخاري- تكون العناية بأخذ أساسيات التصميم من بدايتها إلى الأمور التي تخص الرسم، وكيف نخطط للقطعة قبل أن يتم تنفيذها، فهي تحتاج لتصميم الشكل أولاً مثل أي صناعة، حيث يقوم الرسام بوضع الرؤية على الورق مع تحديد المقاييس ونوع المادة التي سوف تستخدم، مع مراعاة حساب لون المعدن المخصص للقطعة. هذا ما نحتاجه أولاً، ثم تأتي مرحلة التنفيذ، وهي تعليم كيفية قص المعدن، وكيفية قطعه وشحذه وإزالة الزوائد منه، ثم نأخذ بعد ذلك في عملية التلميع بحيث نعطيه اللمعة النهائية. هذه الأساسيات التي يجب تعليمها للطلاب الذين يأتون لتعليم صناعة الذهب والمجوهرات والأكسسوارات بأنواعها، والمفروض أن يعرف الطالب هذه الأساسيات. ويكشف الفنان بخاري عن تفاصيل المرحلة الثانية من صناعة المعدن الثمين «الذهب»، حيث تجيء مرحلة لحام المعدن مع بعضه بعضاً، ثم تأتي مرحلة تركيب الأحجار. يوضح بخاري أن لكل نوع من الأحجار طريقة في التعامل معه تختلف عن غيره خلال القص، حتى يأخذ مكانه المناسب الذي خصص له وقت الشغل على المعدن المخصص، منه ما هو ذو شكل دائري أو مربع أو بشكل دمعة، وهذه الأشكال جميعها لها مقاسات معروفة عند مركبي الأحجار، ويتم حفر معدن الذهب حسب التصميم الذي تم، مبيناً أن مركبي الأحجار عندهم مقاسات ثابتة للأحجار التي يشتغلون عليها. ويؤكد بخاري أن قطعة الذهب مثل اللوحة التشكيلية يشتغل عليها رسام، سواء بالشكل أو بتخطيط بعض الأحرف التي تحفر عليها، لأن المصمم يعرف أساسيات هذا الفن ويستكمل التنفيذ بوضع حبات الماس أو الياقوت والعقيق، واللؤلؤ، وهو الحجر الأكثر حساسية من غيره، بينما الماس حجر قوي ويمكن حتى إدخاله إلى الفرن بعد تركيبه على قطعة الذهب. وأكد الفنان بخاري أن على الطالب أن يتعرف على نوعية الأحجار وكيفية تركيب كل نوع، لأن لكل حجر خصوصية مميزة تتطلب الشغل عليها وقت تركيبها.