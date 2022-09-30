«المجمع الثقافي» و«كركلا».. يطلقان برنامجاً تعليمياً لليافعين

أبوظبي (وام) يطلق «المجمع الثقافي» التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع «مدرسة كركلا للرقص» فرقة الأداء العالمية وللمرة الأولى في أبوظبي، برنامجاً تعليمياً لليافعين يمتد 6 أسابيع خلال الفترة من 3 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين. سيقوم مدربو «كركلا» بتدريس مجموعة متنوعة من أنماط الرقص التي تتراوح بين أسلوب كركلا الراقص والهيب هوب، والتدريب على تقنية الرقص، والرقصات المستوحاة من مسرحيات برودواي الموسيقية «ميوزيكال برودواي»، وفنون الرقص المعاصرة الحديثة، حيث تشتهر «فرقة كركلا» التي تم إطلاقها عام 1968، بالمزج بين تقاليد الرقص الشرق أوسطية والأسلوب الغربي، مقدمة عروضها على المسارح في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك «مسرح الشانزليزيه» في باريس، ومسرح «أوساكا الوطني» في اليابان، و«دور الأوبرا» في كل من فرانكفورت وساو باولو وريو دي جانيرو ومسقط. تم تصميم هذا البرنامج بشكل خاص لتزويد الشباب بفرصة للتعبير عن مكنوناتهم وإبداعاتهم من خلال فنون وتقنيات وأساليب الرقص المختلفة، من خلال منهج منظم تم تطويره عبر فرقة «كركلا».