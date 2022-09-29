«إماراتيات على خطى زايد» جلسة بالمجلس الأدبي بدبا الحصن

الشارقة (وام)

ناقشت جلسة حوارية استضافها المجلس الأدبي بدبا الحصن تمكين المرأة في دولة الإمارات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة المجتمع. حاضرت في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «إماراتيات على خطى زايد» الدكتورة ميثاء الهاملي، بحضور أحمد بن يعروف رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن، وراشد الزعابي نائب مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ووفاء خلفان الغول مسؤول مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن، وعدد من أعضاء المجالس: الوطني الاتحادي والاستشاري والبلدي لدبا الحصن.

وقالت الدكتورة ميثاء الهاملي: إن المرأة والرجل مكملان لبعضهما بعضاً، ولكل منهما مكانته واحترامه، فالرجل هو السند والداعم الرئيسي للمرأة في جميع المجالات، والمرأة هي عمود البيت، وهذا هو النهج الإماراتي الأصيل وما نشأنا عليه.