الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق صفحات من تاريخ وتراث الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من القصص الرقمية (digital stories)، على منصة Google للفنون والثقافة، تتضمن معلومات موثقة وصوراً عالية الجودة لعدد كبير من القلاع والحصون التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قصة معرض «ذاكرة الوطن» التي شارك بها الأرشيف والمكتبة الوطنية بمهرجان الشيخ زايد، وتتضمن هذه القصص مئات الصور المستقاة من تاريخ الإمارات وتراثها العريق، ويتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى عرض المزيد من القصص التي تثري المنصة بتاريخ الإمارات وتراثها المادي وغير المادي. وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد أطلق أول مجموعة له «قصة الاتحاد» على منصة Google للفنون والثقافة في عام 2014.

وتأتي هذه الخطوة من الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع Google للفنون والثقافة، انطلاقاً من أهمية التراث الإماراتي وضرورة إبراز معالمه التي توحي بما يتمتع به من قيم الأصالة والعراقة، وإلى افتخار الشعب الإماراتي بتراثه الإنساني المادي وغير المادي. ويتجه الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة في حفظ التراث الإماراتي العريق، وإتاحة الفرصة أمام العالم ليطّلع عليه، فهو مَعْلَم حضاري يربط الماضي بالحاضر، ويحقّ لدولة الإمارات أن تفخر به.

وتتمثل رسالة Google للفنون والثقافة بمساعدة الجميع في الوصول إلى الثقافة العالمية، وباعتبارها شريك ابتكار فإن المنصة تعمل مع أكثر من 2000 مؤسسة ثقافية ضمن ما يزيد على 80 دولة حول العالم، لتقديم المحتوى الثقافي للجمهور من حول العالم.

وأكد عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «إن هذه الصفحات الموجودة على منصة Google للفنون والثقافة تؤكد لمن يطالعها أهمية الدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها، وأهمية المحتوى الإلكتروني الذي قدمه عبر هذه المنصة، وهو مما نفخر به، ونحن نؤكد للعالم ما قاله سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله (إن دولة الإمارات ليست أمة طارئة على التاريخ.. فنحن شعب عريق بنى أمجاداً في الماضي، وسيبني مستقبلاً مجيداً أيضاً...)».

وأضاف آل علي: «وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة رمزاً للانفتاح على الآخر وللتواصل بين الحضارات، فإننا وعبر هذه الصفحات الثقافية نقدم للعالم جزءاً من حضارتنا العمرانية التي تعزز مكانة تراثنا المعماري عالمياً». لافتاً إلى أن ما تحفل به صفحات الأرشيف والمكتبة الوطنية على منصة Google للفنون والثقافة هو نقطة البداية في مشروع وطني، ونحن حريصون على نجاحه واستدامته، ولدينا في الأرشيف والمكتبة الوطنية من الصور التاريخية والأفلام الوثائقية ما يجعلنا قادرين على الإضافة والتجديد باستمرار.

ومن جانبه، أشاد مارتن روسك، مدير السياسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «غوغل»، خلال مشاركته في الحفل، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، واعتبر صفحات الأرشيف والمكتبة الوطنية على منصة غوغل للفنون والثقافة نافذة يطلّ منها العالم على تاريخ الإمارات وتراثها، وأكد أهمية التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وقدمت أمينة أحمد الشحي، رئيس وحدة الإعلام الإلكتروني، عرضاً عن الصفحات الجديدة التي أنشأها الأرشيف والمكتبة الوطنية في عام 2022 عن القلاع والحصون ومعرض ذاكرة الوطن على منصة غوغل للفنون والثقافة، واستعرضت المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها وفق خطة زمنية محددة. مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات المستقبلية مع غوغل للفنون والثقافة بالإسهام في النشر واستدامة العمل الإبداعي والتعاون الثقافي.