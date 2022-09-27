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«كلباء للمسرحيات القصيرة» يمنح الجائزة الكبرى لـ«الآنسة جوليا»

«كلباء للمسرحيات القصيرة» يمنح الجائزة الكبرى لـ«الآنسة جوليا»
28 سبتمبر 2022 01:02

محمد عبد السميع (الشارقة)
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتمت في المركز الثقافي لمدينة كلباء، الدورة التاسعة من «مهرجان المسرحيات القصيرة»، في حضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بكلباء، وضيوف المهرجان من المشاركين في الدورات العشر لملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي، وبعض أعلام المسرح والدراما التلفزيونية في الدولة، إضافة إلى جمهور واسع.
بدأت وقائع الحفل، الذي قدمته الإعلامية جواهر البلوشي، بتقرير لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور النعمان الهليلي (المغرب) رئيساً، وعضوية داليا همام (مصر)، ويوسف الهديب (الأردن)، ومحمد جمعة علي (الإمارات)، وإلياس رابحي (تونس).
ثمنت اللجنة، في تقريرها، تجربة المهرجان المكرس لاكتشاف وتقديم هواة المسرح، كما أشادت بالجهود التي بذلها المخرجون والممثلون، وباعتماد المهرجان على نصوص مسرحية «عالمية» تقدم باللغة العربية، ودعت اللجنة إلى تعميق الاشتغال على المرحلة الانتقالية من النص إلى العرض، والتركيز على السياقات التي توضح النص المختار، لتحقيق فهم أفضل لدى المتلقي، لبيان المعنى الأصلي للنص.

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