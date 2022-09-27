«الإمارات للآداب» تفتح باب التسجيل بمسابقات الطلبة 2023

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، فتح الباب أمام المدارس للمشاركة في مسابقات الطلبة لعام 2023 للاحتفاء بالقراء ورواة القصص والشعراء وفناني الخط والكتابة. ويمكن للطلبة الموهوبين في الأداء الشعري إبراز فهمهم وشرحهم للقصيدة التي يختارونها من عيون الشعر العالمي في مسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع»، وللكتاب الشباب إظهار مهاراتهم الإبداعية في مسابقة «دار جامعة أكسفورد» لكتابة القصة القصيرة، وإبراز مهاراتهم في الكتابة، ومسابقة مدرسة «رويال جرامر غيلدفورد»- دبي للأطفال لكتابة الرسائل الخطية.

ويمكن للمدارس التنافس في مسابقة كأس «شيفرون» للقرّاء التي تتطلع إلى إثراء معرفة الطلبة وثقافتهم من خلال قائمة الكتب المختارة. وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، إن انطلاق مسابقات الطلبة التي ننظمها تعد عنصراً بارزاً في برنامج العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، إذ ترسخ المسابقات حب القراءة لدى الطلبة، وتعزز من مواهبهم في الكتابة الإبداعية، مما يشجعهم على كتابة قصصهم الملهمة.

وتتضمن مسابقة «الشعر للجميع» التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني للعام السابع على التوالي، فئتين عمريتين فئة (8-13 عاماً) وفئة (14-18 عاماً). كما أن هناك فئة جديدة تتيحها الجائزة لأصحاب الهمم الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً. ويتنافس المشاركون في عدة جولات تمهيدية على أن تقام الجولة النهائية خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب المقرر إقامته خلال شهر فبراير 2023. ويواصل كأس القراء نجاحه للعام الحادي عشر على التوالي وتتنافس المدارس للفوز به بإقبال كبير منذ انطلاقته برعاية شركة «شيفرون».