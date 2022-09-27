الأربعاء 28 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«الإمارات للآداب» تفتح باب التسجيل بمسابقات الطلبة 2023

«الإمارات للآداب» تفتح باب التسجيل بمسابقات الطلبة 2023
27 سبتمبر 2022 23:57

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، فتح الباب أمام المدارس للمشاركة في مسابقات الطلبة لعام 2023 للاحتفاء بالقراء ورواة القصص والشعراء وفناني الخط والكتابة. ويمكن للطلبة الموهوبين في الأداء الشعري إبراز فهمهم وشرحهم للقصيدة التي يختارونها من عيون الشعر العالمي في مسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع»، وللكتاب الشباب إظهار مهاراتهم الإبداعية في مسابقة «دار جامعة أكسفورد» لكتابة القصة القصيرة، وإبراز مهاراتهم في الكتابة، ومسابقة مدرسة «رويال جرامر غيلدفورد»- دبي للأطفال لكتابة الرسائل الخطية. 

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
حاكم رأس الخيمة يهنئ محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

ويمكن للمدارس التنافس في مسابقة كأس «شيفرون» للقرّاء التي تتطلع إلى إثراء معرفة الطلبة وثقافتهم من خلال قائمة الكتب المختارة. وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، إن انطلاق مسابقات الطلبة التي ننظمها تعد عنصراً بارزاً في برنامج العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، إذ ترسخ المسابقات حب القراءة لدى الطلبة، وتعزز من مواهبهم في الكتابة الإبداعية، مما يشجعهم على كتابة قصصهم الملهمة. 

وتتضمن مسابقة «الشعر للجميع» التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني للعام السابع على التوالي، فئتين عمريتين فئة (8-13 عاماً) وفئة (14-18 عاماً). كما أن هناك فئة جديدة تتيحها الجائزة لأصحاب الهمم الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً. ويتنافس المشاركون في عدة جولات تمهيدية على أن تقام الجولة النهائية خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب المقرر إقامته خلال شهر فبراير 2023. ويواصل كأس القراء نجاحه للعام الحادي عشر على التوالي وتتنافس المدارس للفوز به بإقبال كبير منذ انطلاقته برعاية شركة «شيفرون».

مؤسسة الإمارات للآداب
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
اليوم 15:00
فرز الأصوات عقب الاستفتاء في مناطق أوكرانية
عربي ودولي
روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية
اليوم 20:15
خالد بن محمد بن زايد خلال حضوره الحفل
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
اليوم 20:14
آثار تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم
عربي ودولي
أميركا ترد على تلميح بمسؤوليتها عن تسرّب «نورد ستريم»
اليوم 20:04
الريال يستعيد الهداف
الرياضي
الريال يستعيد الهداف
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©