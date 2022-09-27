صقر بن سعود المعلا يفتتح معرض «بعدسة فنان»

أم القيوين (وام)

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، أمس، المعرض الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب في مقر المركز الابداعي بأم القيوين للمصورة الشابة مريم سيف السويدي تحت شعار «بعدسة فنان»، وذلك في إطار رعاية الوزارة للمواهب الشابة من الموظفين العاملين لديها ودعم طاقاتهم وصقل مهاراتهم و تعزيزها. واطلع الشيخ صقر مع الحضور على 30 صورة فوتوغرافية قدمتها الفنانة مريم السويدي عبر لقطاتٍ متنوعة من مناظر البيئة الطبيعية في الدولة، التقطتها كاميرتها معتمدة فيها على استخدام أساليب وتنسيقات تصوير مختلفة ومنوعة للإضاءة.

وأعرب الشيخ صقر بن سعود المعلا عن إعجابه بالصور المعروضة، وثمّن جهود وزارة الثقافة والشباب في دعم المواهب الشابة والسماح لهم بإطلاق إبداعاتهم وقدراتهم واحتضان مواهبهم من خلال المبادرات والفعاليات التي تحتضنها وترعاها، بما ينعكس بصورة إيجابية على الشباب ويدفعهم إلى تطوير تلك المهارات والوصول بها إلى العالمية، مثنياً على المصورة مريم السويدي، التي عكست من خلال عدستها جمال البيئة الطبيعية بتنسيقات متنوعة وأساليب تصوير إبداعية. حضر الافتتاح محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخالد سلطان الشامسي مدير دائرة الحكومة الذكية، وعبدالله بوعصيبة مدير مركز أم القيوين الإبداعي، وعدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية، والمهتمين بالتصوير.