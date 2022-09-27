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ثقافة

سفارة الدولة في واشنطن تنظم معرض «فنون معاصرة من الإمارات»

سفارة الدولة في واشنطن تنظم معرض «فنون معاصرة من الإمارات»
28 سبتمبر 2022 02:19

واشنطن دي سي (وام)

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تنظم سفارة الدولة في واشنطن معرضاً فنياً تحت عنوان «بينما تُعد القهوة: حكايات ترويها فنانات من الإمارات»، وذلك خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022. ويقام المعرض في صالة فاثوم لعرض الأعمال الفنية بالعاصمة واشنطن، ويشتمل على أعمال متنوعة تقدمها 27 من الفنانات الإماراتيات والمقيمات في الدولة بالتنسيق من قبل منصة دروازة التجريبية للفنون في أبوظبي. 
وبهذه المناسبة، قالت شيماء حسين قرقاش نائبة رئيس بعثة الدولة في واشنطن: «للفنون قدرة خاصة على ربط الناس والثقافات ببعضها بعضاً برغم تنوع خلفياتها، والأعمال الفنية المعروضة هنا إنما هي تعبير عن الاحتفاء بالمرأة وبالمساحات والملتقيات التي تجمع النساء معاً لتنعكس إبداعاً ونماءً على مجتمعنا». 
ويأتي المعرض في سياق الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وتقديراً لإسهامات المرأة الجليلة في تطوير مختلف أنماط الفنون والإبداع في الدولة، كما يعكس قدرات المرأة ودور اللقاءات النسائية في المجالس على تعزيز الراوبط الاجتماعية. وتعكس الأعمال المعروضة التنوع الكبير في الأساليب والمواضيع الفنية التي تتناولها الفنانات المشاركات، ومن بينهن الفنانة غادة الصايغ التي تنفذ أعمالها باستخدام التقنية الرقمية «ديجيتال»، وشيخة الكتبي المتخصصة في الفن التركيبي. كما تشارك في المعرض الدكتورة نجاة مكي والآنسة بينيديكت غيمونيت المتخصصتان في الرسم التجريدي واللتان تجسدان في أعمالهما الفنية مفهوم التعاون الاجتماعي. 
ومن جانبها قالت منيرة الصايغ من منصة دروازة التجريبية للفنون: «يحتفي هذا المعرض بدور المرأة باعتباره من الركائز الأساسية لبناء أي أمة أو مجتمع، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التبادل الثقافي ونشاط المجتمع وتطوره».
الجدير بالذكر أن دخول المعرض مجاناً حيث يفتح أبوابه من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى السادسة مساءً يومياً ما عدا يومي 12 و13 أكتوبر. وللحصول على معلومات إضافية حول المعرض يرجى الاطلاع على محتويات الموقع الإلكتروني التالي:
 https://www.uae-embassy.org/culture-outreach/exhibitions.

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