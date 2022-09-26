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ثقافة

برعاية ولي عهد الفجيرة.. انطلاق مهرجان البدر  في حب الرسول 6 أكتوبر

برعاية ولي عهد الفجيرة.. انطلاق مهرجان البدر  في حب الرسول 6 أكتوبر
27 سبتمبر 2022 03:47

الفجيرة (وام) 

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق الدورة الأولى من مهرجان البدر في حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر المقبل، في مركز الفجيرة الإبداعي احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف. ويركز المهرجان الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، من خلال فعالياته المختلفة، على استعراض مراحل مختلفة من السيرة النبوية الشريفة والمفاهيم والقيم المتعلقة بها، وإحياء الموروث الثقافي لمجتمعنا في الاحتفالات الدينية التي تحفظها الذاكرة وتتناقلها الأجيال. ويهدف المهرجان إلى إبراز الفنون العربية والإسلامية من خلال المعرض الفني المصاحب، وورش العمل المختلفة التي تسعى إلى ترسيخ قيم الإسلام السمحاء واستذكار مواقف السيرة النبوية العظيمة، ما يسهم في تأسيس أجيال واعية تتدارس السيرة النبوية وما تحمله من مبادئ حياتية ترفع الوعي الإنساني. ويقام مهرجان البدر على مدى أربعة أيام، ويتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، منها المعرض الفني الذي سيشهد عرض الأعمال الفائزة والمتأهلة في الدورة الثانية لجائزة في حب النور المبين.

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وتركز الأعمال على السيرة النبوية الشريفة والدروس والعبر المستخلصة منها، ما يسهم في تعزيز رسالة مبادرة «البدر» في نشر رسالة التسامح وقيم السيرة النبوية الشريفة والتعريف بها حول العالم. وسيقام المعرض في مركز الفجيرة الإبداعي (مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة) ويستمر لمدة أسبوعين (6-20 أكتوبر 2022). كما سيشهد المهرجان حفل تكريم الفائزين في جائزة في حب النور المبين التي تتضمن أربع فئات للمشاركة وهي الشعر والرسم والوسائط المتعددة (الملتيميديا) والخط العربي بمجموع جوائز تبلغ مليون درهم، بهدف تعزيز صلة الشباب بتراثهم العربي والإسلامي، وقيم الإسلام التي تدعو إلى التسامح من خلال الاحتفاء بجماليات وإبداعات الفنون الإسلامية. 
وتهدف الجائزة إلى اكتشاف وتشجيع المواهب في هذه المجالات الفنية والأدبية، وإنتاج أعمال فنية مستوحاة من السيرة النبوية المشرفة، وبيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة أخلاقه وإثراء الثقافة العربية والإسلامية بهذه الأعمال. وتشارك في فعاليات مهرجان البدر في دورته الأولى هذا العام فرق مختلفة من دول الوطن العربي، ستقدم عروضاً حية عن المولد النبوي الشريف، وهي فرقة الحضرة الشفشاونية من المغرب، وفرقة النابلسي بقيادة المنشد نورالدين خورشيد من سوريا، وفرقة الفجيرة للمالد من الإمارات، وفرقة البُردة الهندية. 
وعلى مدى أربعة أيام، يقدم مهرجان البدر مجموعة متنوعة من ورش العمل في الفنون العربية والإسلامية متمثلةً بالخط العربي والزخرفة الإسلامية والرسم والطباعة، يقدمها نخبة من أفضل الفنانين والمختصين في هذه المجالات. ويقدم مهرجان البدر «أوبريت» بعنوان «في حب النور المبين» من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وتقديم فرقة أورنينا العربية، بمشاركة عدد من النجوم وممثلي الدراما الإماراتية. ويتضمن الأوبريت من خلال الحوارات والاستعراضات الحية 9 مقاطع غنائية ومشاهد تمثيلية تهدف إلى تقديم مادة جمالية عن مبادئ الهدي المحمدي وقيم السيرة النبوية الشريفة، وأثرها على السلوكيات المجتمعية في كل زمان ومكان.

الفجيرة
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
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