«الإمارات للفنون التشكيلية» تفتتح معرض «الشباب 2022»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية أمس الأول بمقرها «معرض الشباب 2022»، بحضور الدكتورة رفيعة غباش مؤسسة متحف المرأة، ومتحف «وللإبداع بيت»، ورئيس الجمعية سالم الجنيبي، والفنانة خلود الجابري نائب رئيس الجمعية، والدكتورة نهى فران رئيسة تحرير مجلة التشكيل، والفنان محمد القصاب، والفنان خالد البنا، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الفنانين والمهتمين، ويأتي المعرض دعماً للمواهب الشابة والواعدة ورعايتهم من خلال منحهم الفرصة لإبراز إبداعهم.

ويشارك في المعرض عشرة فنانين من مختلف الجنسيات والتوجهات الفنية، بعد أن أنجزوا أعمالهم الفنية على مدى شهرين بمقر الجمعية ضمن مشروع تم إطلاقه تحت عنوان: «مشروع معرض الشباب 2022»، بإشراف كل من الفنان سالم الجنيبي، رئيس الجمعية، والفنانة خلود الجابري، نائب الرئيس، والفنانة عالية العطار، أمين السر العام، والفنان صالح شانبيه، أمين الصندوق، وهدفت الجمعية من خلال المشروع إلى توفير البيئة الحاضنة والمعينات اللازمة للفنانين لممارسة تشكيلهم الفني حيث أنجزوا أشكالاً فنية متنوعة، راوحت في مجملها بين عدة مدارس كالتجريد والواقعية، والانطباعية، والتعبيرية، والسريالية.

وأعربت الدكتورة رفيعة غباش عن سعادتها برعاية الجمعية للشباب وعرض أعمالهم الفنية وإقامة المعارض ومتابعتهم، ودعتهم إلى زيارة متحف «وللإبداع بيت»، والذي من خلاله تحرص على رعاية وعرض الأعمال الفنية الشابة جنباً إلى جنب مع أعمال الرواد لدعمهم وتشجيعهم.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفنان سالم الجنيبي: «تواصل جمعية الإمارات للفنون التشكيلية عملها الأصيل والجاد في رفد الحراك الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسماء الجديدة القادرة على قراءة الواقع المعيش بصرياً والتعبير عنه، حيث تحتضن الجمعية هذا المعرض الجديد لمجموعة متميزة من الشباب الفنانين الإماراتيين والعرب من الجنسين».

وتابع الجنيبي: «تواصل الجمعية بهذا المعرض مبادراتها الجادة للكشف عن المواهب الحقيقية ورعايتها ودعمها بكافة الوسائل، من أجل ظهور أجيال فنية جديدة يمكن لها أن تضيف بصماتها الخاصة في ساحة الفن التشكيلي الإماراتي الذي يتألق عربياً وعالمياً بفضل جهود الرواد والأجيال الفنية المؤسسة التي لقيت كل رعاية ودعم من القيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة المتطلعة دوماً إلى مستقبل ريادي مشرق في كل المجالات».