وفد طلابي يتعرف على «منشورات القاسمي»

زار وفد من طلبة الجامعة القاسمية -كلية الاتصال «منشورات القاسمي» للاطلاع على آخر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والإصدارات الأخرى، وكذلك المعرض التوثيقي والمكتبة في الدار والمسرح. وضم الوفد أكثر من 40 طالبة من الطالبات الموهوبات في الجامعة ومن مختلف الجنسيات، وممن لهن حضور وتواجد في المكتبات الجامعية والقراءة، إضافة إلى المشاركة في مسابقات وأنشطة ثقافية في الكتابة الأدبية والقراءة المستمرة في تحدي القراءة. وتجول الوفد في أقسام الدار المختلفة، وقدمت الدار للزوار شرحاً مفصلاً عن المعرض التوثيقي «سلطان خير الجلساء»، الذي ضم مخطوطات وملاحظات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على مؤلفاته الروائية والتاريخية والمسرحية وبخط يده، والتي تعتبر وثيقة بالغة الأهمية للباحثين والدارسين لمؤلفات سموه. وفي نهاية الزيارة، أهدت المنشورات عدداً من مطبوعات الدار التاريخية والمسرحية من مؤلفات حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للطلبة الضيوف.