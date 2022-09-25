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ثقافة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في اجتماعات «المجلس الدولي للأرشيف»

جانب من المؤتمر (وام)
26 سبتمبر 2022 02:52

أبوظبي (وام)
 
شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في اجتماعات المؤتمر السنوي التاسع للمجلس الدولي للأرشيف، الذي تنعقد دورته الحالية في العاصمة الإيطالية «روما»، وتمثلت أولى المشاركات بعرض تقديمي عن تحضيرات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، الذي ستستضيفه أبوظبي في أكتوبر 2023، وعن رحلة الأرشيف والمكتبة الوطنية وما يقدمه من خدمات أرشيفية وتوثيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دوره في حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها وتزويد الباحثين وعامة الناس بالمعلومات الموثقة عن تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. 
وركز العرض التقديمي في نشأة الأرشيف الرقمي للخليج العربي كواحدة من التجارب المميزة التي تهم الأرشيفيين، موضحاً كيف استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يحويه أرشيفها الوطني من كنوز أرشيفية ومعرفية يمكنها أن تسهم في تعزيز الثقافة المحلية والانتماء الوطني، وأهمية الأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA، وما يقدمه من معلومات أرشيفية. واستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية أمام الوفود التي التقت في روما - تاريخه منذ تأسيسه عام 1968 بتوجيه من المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لكي يدوّن تاريخ الإمارات التي كانت حينذاك مقبلة على مرحلة من النهضة والتطور والازدهار، ثم تطرق لأهم المراحل التي مر بها بدءاً من نشأته مكتباً للوثائق والدراسات، إلى مركز الوثائق والدراسات، فمركز الوثائق والبحوث، ثم المركز الوطني للوثائق والبحوث، وصولاً للأرشيف الوطني، وفي أواخر عام 2021 وبناء على المرسوم الاتحادي رقم 13 حمل اسمه الحالي «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، ثم تحول العرض إلى الأرشيف الرقمي للخليج العربي، الذي أُنشئ على شبكة الإنترنت عام 2019 لعرض المواد التاريخية والثقافية التي تحكي قصة التاريخ الموثق والمثير للاهتمام للخليج العربي، وهو يوفر مواد رقمية باللغتين العربية والإنجليزية تشمل حقبة قرنين من الزمان، وتُوثَّق فيها الأحداث التاريخية، وتراجم الشخصيات، والمذكرات، والمخطوطات، والصور، والمراسلات الرسمية، وقد شهد الموقع الإلكتروني في مرحلته الثانية إضافة تقنيات متقدمة لقراءة بيانات المواد بجانب الصور، وإضافة خاصية خريطة العالم التي تعتبر مكمّلة لعملية البحث.

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