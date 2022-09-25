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ثقافة

«الهوية اللغوية» حلقة نقاشية في مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

«الهوية اللغوية» حلقة نقاشية في مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
26 سبتمبر 2022 02:52

دبي (وام)

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 نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «الهوية اللغوية في عالم متغير»، ضمن فعاليات مبادرة «بالعربي» إحدى مبادرات المؤسسة. وتهدف مبادرة «بالعربي» إلى تشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم عبر الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي، والإسهام في تنمية الدور المعرفي للغة العربية لدى المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص. 
شارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتورة سوسن أبطح، أستاذة في الجامعة اللبنانية بقسم اللغة العربية وكاتبة في جريدة الشرق الأوسط، والكاتب والروائي نبيل سليمان، وأدار الجلسة الإعلامي حسين درويش. 
وناقشت الجلسة عدداً من المحاور شملت الهوية اللغوية أحد مكونات الهوية الوطنية، ودور المحتوى الرقمي في إثراء المكتبة العربية، وفجوة التكنولوجيا المتفاوتة بين الأجيال الجديدة.
 يذكر أن مبادرة «بالعربي» تركز على تقديم فعاليات متنوعة عبر قنوات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي ونشر الوعي بجماليات اللغة العربية وكنوزها التي ترتبط بالتراث والتاريخ العربي الأصيل.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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