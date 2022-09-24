الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

متخصصون يناقشون دور المكتبات العامة في خدمة المجتمع

خلال الزيارة (من المصدر)
25 سبتمبر 2022 01:14

دبي (وام)

 استضافت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وأكاديمية نسيج، ملتقى بعنوان «نحو دور فعال للمكتبات العامة في خدمة المجتمع» لتسليط الضوء على الدور المستقبلي الفعال للمكتبات العامة وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز هذا الدور. وشارك في الملتقى عدد من المتحدثين والمتخصصين في قطاع المكتبات هم: د. حسن عواد السريحي رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ود. عماد عيسى صالح نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وأيوب خان، رئيس الخدمات الثقافية والمكتبات بمجلس مقاطعة ووركشاير في المملكة المتحدة.
وقال إبراهيم أحمد الهاشمي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن المكتبات العامة شهدت تطوراً كبيراً، وانتقلت من مفهومها التقليدي إلى رؤية أوسع وأعمق تماشياً مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، معتمدة على أحدث التقنيات لتواكب وتناسب كل فئات المجتمع وتوفر لهم أفضل سبل الراحة الممكنة، مشكلةً ملتقى ثقافياً شاملاً وعنصراً رئيسياً وفاعلاً في التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأضاف الهاشمي: «لم تكن الإمارات العربية المتحدة بعيدة عن هذا التطور، حيث رسمت القيادة الرشيدة منذ اللحظات الأولى لتأسيس مكتبة محمد بن راشد، ملامح الجيل القادم من المكتبات محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال الاعتماد على أحدث تكنولوجيا المكتبات العالمية والذكاء الاصطناعي، كما وضعنا على رأس أولويتنا تعزيز وبناء الشراكات الثقافية والاستراتيجية، واستضافة وتنظيم كافة الفعاليات والمنتديات والملتقيات لنسهم بفاعلية في رؤية الخمسين عاماً المقبلة ورؤية إمارة دبي لتصبح المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم».  
 من جانبه، قال د. حسن السريحي، إنَّ المكتبات عموما والمكتبات العامة على وجه الخصوص تواجه تحديات متزايدة غير تلك التي ظلت تواجهها طوال سنوات مثل الأمور المالية والإدارية، حيث نرى تحديات مثل الانفتاح المعلوماتي التفاعلي والشبكي بالدرجة الأولى، فضلاً عن حاجات وطبيعة المستفيدين وتنوعهم وهو ما يكون أكثر بروزا في المكتبات العامة صاحبة الفضاء والمساحة المتنوعة حيث ينعكس تطور الأفراد وتنوعهم على المجتمع وبدوره على المكتبات العامة والحاجة للتفاعل الدائم فهي لكل الناس وتحاول إسعادهم وفق أهدافها. 

أخبار ذات صلة
مكتبة محمد بن راشد تستضيف ملتقى «دور المكتبات العامة»
مكتبة محمد بن راشد تنظم فعاليات مميزة خلال سبتمبر

 برامج مبتكرة

 بدأت أُولى جلسات الملتقى، مع جلسة بعنوان «تجربة المستخدم /UX/: المستخدم هو مركز كل شيء»، وناقشت الجلسة الثانية «دور المكتبات العامة كمساحات عمل مشتركة في بناء مجتمع اقتصادي واجتماعي أقوى»، حيث سلط أيوب خان، رئيس الخدمات الثقافية والمكتبات بمجلس مقاطعة ووريكشاير من المملكة المتحدة، الضوء على تعزيز دور المكتبات العامة في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز الترابط في المجتمعات من خلال توفير البنية التكنولوجية وتعليم وتدريب المستفيدين وإنشاء برامج مبتكرة تعزز هذا التوجه. وفي ختام الملتقى، نظم مسؤولو مكتبة محمد بن راشد، جولة للمتحدثين والمشاركين تعرفوا خلالها إلى مختلف مرافق المكتبة وأبرز خدماتها ومرافقها. 

 

مكتبة محمد بن راشد
الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©