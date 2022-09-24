اختتام جلسات الشارقة للراوي بتجليات البحر في الحكاية الشعبية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

استعرضت جلسات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في ختام دورته الثانية والعشرين، مواضيع ثرية وذات فائدة في علاقة البحر بالأشخاص وحكاياتهم الشعبيّة وأشعارهم، وأهمّ الرواد والبحارة والأساطير والقصص المتداولة والمروية، والدول بين البحر والصحراء، والأحداث المشهورة في عالم السفن والغوص في الخليج العربي.

تعدد الجلسات ونذكر منها: جلسة الحوار الحضاري في قصص الرحلات والحكايات الشعبية، حيث استعرض الباحث محمد قدورة إسهامات البحّار أحمد بن ماجد، المعروف بأسد البحر، كرائد من رواد الملاحة.

كما تحدثت د. حمة محمد المصطفى، المستشار في السفارة الموريتانية بأبوظبي، عن تجليات البحر في الحكاية الشعبية الموريتانيّة.

وفي جلسة تناولت حكايات البحر ومشتركاتها عربيّاً، أدارها الباحث في التراث الشفهي علي العبدان، تحدثت الدكتورة نهلة إمام خبيرة الحكاية الشعبية البحرية بمصر، عن سكان البحر وحكاياتهم الخرافيّة ومعتقداتهم.

كما تحدثت إيمان عبدالوهاب عن موضوع أدب البحر في بعض الأقوال والأمثال الشعبية العراقية. وتناول الدكتور أسعد عبدالرحمن الأمين العام للمجلس القومي للتراث الثقافي في السودان موضوع النيل في الموروث التراثي السوداني.

وحول الحكاية الشعبية في قطر قال أحمد سعيد البلوشي، الباحث في التراث الشفهي، إنّ الشكل الجماعي للأدب الشعبي في بلاده هو وجدان جمعي يناسب الذوق الشعبي العام، وإنّ الحكاية الشعبية العربية ظلّت منجماً غنياً يمكن استثماره.