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«الأرشيف والمكتبة الوطنية»: «الدولي» سيناقش أهم القضايا الأرشيفية

عبد الله ماجد آل علي
24 سبتمبر 2022 01:18

أبوظبي (وام)

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يناقش الأرشيف والمكتبة الوطنية في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي يعقد بأبوظبي في أكتوبر 2023.. القضايا الأرشيفية المعاصرة والمستقبلية كالذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الجهود الأرشيفية، والمعرفة المستدامة التي تستند إلى الأرشيفات والتي تعدّ من المقومات الأساسية للتنمية المستدامة. واستعرض عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته باجتماعات المجلس الدولي للأرشيف الذي تنعقد دورته الحالية في روما.. استعدادات الأرشيف والمكتبة الوطنية لاستضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، مؤكداً حرص دولة الإمارات على أن يكون حدثاً مميزاً وفريداً من نوعه. وأوضح عبدالله آل علي أن الكونجرس سيبحث أهم الموضوعات والقضايا الأرشيفية المعاصرة والمستقبلية، خلال الندوات والورش والملتقيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الجهود الأرشيفية، والمعرفة المستدامة، إلى جانب الأدلة والثقة في الأرشيفات وحفظ السجلات وما تواجهه من تحديات من جانب وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

المجلس الدولي للأرشيف
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
أبوظبي
عبد الله ماجد آل علي
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